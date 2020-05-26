Прямой эфир

С 1 июня в Минске начнут отключать горячую воду

26 мая 2020 14:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Плановые отключения горячей воды в Минске начнутся с 1 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 1 июня в Минске начнут отключать горячую воду-1

Напомним, профилактические мероприятия должны были стартовать еще в середине мая, но из-за сложившейся эпидситуации их перенесли. Если испытания теплосетей пройдут успешно, отключение горячей воды продлится не дольше двух недель. Первыми откроют сезон жители Лошицы, Серебрянки, Чижовки и других микрорайонов.

Полный список адресов можно найти на сайте «Минскэнерго».

# Отключение горячей воды # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Каждый попробовал себя в рамках разных профессий». Уникальный проект для детей с инвалидностью организовали в Копыльском районе
26 мая 2020 14:10

«Каждый попробовал себя в рамках разных профессий». Уникальный проект для детей с инвалидностью организовали в Копыльском районе

Министр финансов рассказал, при каких условиях будут поддерживать бюджетные организации
26 мая 2020 14:02

Министр финансов рассказал, при каких условиях будут поддерживать бюджетные организации

«И делает красивый цвет лица». Увлажняющая маска всего из 2 ингредиентов
26 мая 2020 12:52

«И делает красивый цвет лица». Увлажняющая маска всего из 2 ингредиентов