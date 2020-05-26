С 1 июня в Минске начнут отключать горячую воду

Новости Беларуси. Плановые отключения горячей воды в Минске начнутся с 1 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, профилактические мероприятия должны были стартовать еще в середине мая, но из-за сложившейся эпидситуации их перенесли. Если испытания теплосетей пройдут успешно, отключение горячей воды продлится не дольше двух недель. Первыми откроют сезон жители Лошицы, Серебрянки, Чижовки и других микрорайонов.

Полный список адресов можно найти на сайте «Минскэнерго».