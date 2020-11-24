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В Минске утром было приостановлено движение на Автозаводской линии метро. В чём причина?

24 ноября 2020 14:48
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Новости Беларуси. Неисправность одного из составов на станции «Спортивная» стала причиной остановки движения на Автозаводской линии метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске утром было приостановлено движение на Автозаводской линии метро. В чём причина?-1

Сбой на красной ветке произошел около половины девятого утра. Чтобы не допустить переполнения платформ пассажирами и обеспечить безопасность, временно была закрыта на вход станция «Каменная Горка», на которой самый высокий пассажиропоток. Движение в полном объеме возобновили через 10 минут.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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