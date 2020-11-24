В Минске утром было приостановлено движение на Автозаводской линии метро. В чём причина?

Новости Беларуси. Неисправность одного из составов на станции «Спортивная» стала причиной остановки движения на Автозаводской линии метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сбой на красной ветке произошел около половины девятого утра. Чтобы не допустить переполнения платформ пассажирами и обеспечить безопасность, временно была закрыта на вход станция «Каменная Горка», на которой самый высокий пассажиропоток. Движение в полном объеме возобновили через 10 минут.