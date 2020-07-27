Найдены остатки обмундирования и фрагменты ремня. Останки неизвестного солдата перезахоронили в Брестском районе

Новости Беларуси. В Брестском районе с воинскими почестями увековечили память неизвестного солдата, предположительно погибшего в первый год войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Останки были найдены еще в мае, для их извлечения привлекли военнослужащих 52-го специализированного поискового батальона Министерства обороны.

Траурный митинг прошел у памятника пограничникам и жертвам войны в деревне Прилуки. Минута молчания, а в дань уважения – шестикратный оружейный салют. Венки и цветы – от благодарных потомков. Собрать сведения о личности солдата так и не удалось – именной медальон не был обнаружен. Все, что может сегодня пролить свет на судьбу погибшего – полуистлевшие фрагменты обмундирования.

Наталья Селивончик, методист по охране историко-культурного наследия Брестского райисполкома:

То, что останки принадлежат солдату Великой Отечественной войны, говорили остатки обмундирования и фрагменты ремня. К сожалению, это все артефакты, которые нам могут дать информацию на сегодняшний день. Есть очень известное выражение о том, что пока не будет захоронен последний солдат, война оконченной не считается. Судя по тому, какой удар на себя приняла наша республика, наш Брестский район, эта работа будет еще продолжаться и продолжаться.

Владимир Сенчук, председатель Брестского райисполкома:

Мою семью так же, как и практически все семьи белорусов, затронула война. Мой дед также погиб под Берлином. Поэтому сегодняшнее мероприятие вызывает чувства скорби и памяти.

Прибужская земля одной из первых приняла на себя удар войны. В Брестском районе насчитывается более сотни захоронений. В братских могилах покоятся свыше 9 тысяч солдат, 7 тысяч из которых остаются безымянными. Для архивно-поисковой работы привлекают также и школьников – в районе действуют 17 отрядов.