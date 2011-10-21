Главой ГУВД Мингорисполкома назначен Александр Барсуков, председателем правления «Беларусбанка» — Сергей Писарик

Во главе столичной милиции — новое лицо. Президент назначил на должность начальника главного управления внутренних дел Мингорисполкома Александра Барсукова. Он имеет большой опыт работы в системе МВД.

Александр Барсуков, начальник главного управления внутренних дел Минского горисполкома:

Президентом Республики Беларусь по поддержанию должного общественного порядка в Минске, чтобы человек мог спокойно выйти на улицу и пройти по ней в любое время суток, чтобы против него не было совершено ни административно-правовое нарушение, ни уголовно наказуемое деяние.

После повышения Надежды Ермаковой первого лица не было в крупнейшем финансовом учреждении страны — «Беларусбанке». На должность председателя правления глава государства согласовал кандидатуру Сергея Писарика. Именно этот банк оказывает значительную поддержку экономике. По мнению Александра Лукашенко, ресурсы должны идти на эффективные проекты. Неукоснительное требование — возврат денежных средств. Объем же льготного кредитования в следующем году уменьшится.

Сергей Писарик, председатель правления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»:

Что касается льготного кредитования, то пересмотр ставок по ранее выданным кредитам не будет. Льготное кредитование не было остановлено. Сегодня происходит определенная ревизия — кому, как и на каких условиях эти кредиты должны быть предоставлены. Безусловно, будут пересмотрены критерии. Льготный кредит должны получить те люди, которые фактически в нем нуждаются, а не те, которые нашли лазейку в законодательстве для возможности получения такого кредита.

Обновился и кадровый состав районной вертикали. Президентом согласовано назначение главы Ельского райисполкома. Им стал Леонид Писаник.

Синхрон: Леонид Писаник, председатель Ельского райисполкома:

Главное сегодня – это эффективность в сельскохозяйственном производстве, промышленном производстве, работа с людьми. Нужно создать все условия, чтобы людям в районе жилось комфортно, уютно, чтобы все жизнеобеспечение района функционировало нормально. С этого, думаю, и начать работу.

Решать кадровую проблему в Хойниках предстоит новому председателю райисполкома Александру Титку. А Василий Сысоев теперь во главе промышленного района — Кричевского, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Титок, председатель Хойникского райисполкома:

Хойникский район — это сельскохозяйственный район, заработные планы у них низкие. Это чернобыльский район — есть кадровые проблемы. Есть различные варианты для того, чтобы увеличить производство: улучшить технологическую дисциплину соблюдения технологий, что соответственно повлечёт за собой увеличение производственных показателей, увеличение заработной платы. Есть и другие моменты для того, чтобы закрепить специалистов на местах.

Василий Сысоев, председатель Кричевского райисполкома:

Я воспринимаю это как серьёзную ответственность за судьбы этих людей, потому что, как была сказано, мы отвечаем за всех, за каждого человека, который проживает в районе, и за всё то, что происходит в районе: как развиваются предприятия, как выплачивается заработная плата, есть ли в магазинах хлеб-молоко в достаточных количествах. Мы чётко осознаём всю ту ответственность, которая на нас легла.

Александр Лукашенко нацеливает глав районов на усиление дисциплины на местах.

Александр Лукашенко:

Проблем сейчас, конечно, уже меньше, но тем не менее они важны, потому что заканчивается сезон, сельское хозяйство у вас одно из важнейших — самое важное направление в деятельности. Дисциплина будет ужесточаться, финансирование сельского хозяйства мы поддерживать будем, но уже не будет такого, и не нужно такое финансирование. И подумайте, какие вы предложите проекты под финансирование, если вы захотите его иметь.

Каждому из назначенных сегодня предстоит непростая работа с людьми. От всех управленцев требуется результат.