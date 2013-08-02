Главный специалист по метеопрогнозам: август порадует жителей Минска теплой, а в отдельные дни даже жаркой погодой

Новости Беларуси. Лето не сдает позиций. Теплая погода возвращается, но зонт все же пригодится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Об изменчивом настроении небесной канцелярии – главный специалист по метеопрогнозам – Дмитрий Рябов.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

В выходные дни в нашей столице сохранится такой неустойчивый характер погоды. В субботу сохранится прохладная и свежая погода. В нашу столицу будет поступать неустойчивый воздух с Балтийского моря. Поэтому ожидается облачная с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. температура воздуха ночью +12-14, днем – 21-23. А в воскресенье погода улучшится, и потеплеет. С ростом атмосферного давления доджи в нашей столице прекратятся, и температура воздуха в воскресенье ожидается 12-14, днем – около 25 градусов. И предварительно в начале следующей недели также ожидается по-настоящему летняя и теплая погода. температура воздуха в нашей столице ожидается 24-26 градусов. Если говорить в целом про этот месяц, август жителей нашей столицы порадует теплой, а в отдельные дни даже жаркой погодой. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы. Желаю всем хорошо провести выходные дни, не хандрить, удачи и берегите себя.