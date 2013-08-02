Парад мотоциклистов в костюмах и вечерних платьях прошел в Минске

Новости Беларуси. В костюмах и вечерних платьях на скутерах. Необычный парад устроили 2 августа в Минске поклонники двухколесной техники. Колонна проследовала по центральным улицам города, а конечной точкой маршрута стал парк Горького. Здесь участников и гостей слета ждали конкурсы и концерт. Для тех, у кого еще не было возможности испытать преимущества езды на скутере, провели тест-драйв, сообщили в программе .

Также все любители двухколесной техники увидели экспозицию мотоциклов. Организаторы опровергли расхожее мнение, что двухколесная техника – прерогатива мужчин.

Екатерина Архипович:

Почему на скутере? Потому что никаких проблем пробок, никаких проблем с парковкой никогда нет. Очень быстро. К девушке на скутере хорошо относятся, то есть уступают дорогу, вежливые достаточно. Поэтому мне нравится. Это лучше, чем автомобиль.