2 августа воздушно-десантные войска отметили свой профессиональный праздник

Новости Беларуси. Голубые береты, крылатая пехота, летающая гвардия... Свой профессиональный праздник отмечают сегодня воздушно-десантные войска – элита белорусской армии.

Сейчас подразделение носит название Сил специальных операций. По традиции в этот день в парках и скверах встречаются десантники разных поколений. Официальные же празднования проходят в частях.

Под гражданской рубашкой – тельняшка. Уверенная, несмотря на возраст, походка. Алексей Васильевич, ветеран ВДВ, сегодня с грустью смотрит в небо: за его плечами 27 «календарей» службы и множество прыжков с парашютом. Говорит, что первый из них и не помнит, зато ощущение полета сохранил на всю жизнь.

Алексей Шпицын:

Смотришь, короче говоря, сейчас вот молодежь где прыгает, видишь, что полигон-то рядом. Ну, почему не я там? Тянет, конечно, естественно.

Ощущение полета брестчанам и гостям города подарила сегодня воздушная гвардия. Прыжки с парашютом, демонстрация военной техники, выступление всех подразделений и реконструкция боевых действий. В свой профессиональный праздник ворота КПП 38 мобильной бригады открыты самого утра.

Максим Макарчук:

Это честь, что служил здесь. И всегда хотелось, чтобы и родные здесь были. У меня и семья военная.

Андрей Скрынников:

Традиция одна – собираться 2 августа, собирать друзей, которых мы много лет не видели.Мы не виделись, например, 25 лет. Вот мы встретились.

Россиянин Андрей Скрынников и его сослуживцы не виделись ровно 25 лет. Рота связистов 1987 года сегодня вновь почти в полном составе. Встрече не помешали ни время, ни расстояние – армейские друзья съехались из ближнего и дальнего зарубежья. Иосиф Гемлинг, например, прибыл из Германии.

Иосиф Гемлинг:

Я всегда на 2 августа одеваю берет, одеваю тельняшку. Это у нас организовало характер наш и так далее, и тому подобное. Это, ну, словами это просто не передать. Это какое-то душевное состояние.

Свои войска десантники не без основания считают самыми дружными, причем и в жизни, и в бою. Крылатая пехота прошла несколько войн и горячих точек. 2 августа, в профессиональный праздник, уже новое поколение голубых беретов показывает настоящее армейское братство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.