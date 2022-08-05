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Главный секрет – обмакнуть кусочек хлеба в жидкий желток. Готовим глазунью с овощами

05 августа 2022 10:19
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим яичницу-глазунью с овощами.

Главный секрет – обмакнуть кусочек хлеба в жидкий желток. Готовим глазунью с овощами-1

Подготовим овощи для обжарки. Берем болгарский перец. Все нарезаем крупными кусками, мельчить ничего не нужно. Шампиньон – на четыре части, томаты – буквально на две. И спаржевая фасоль.

Главный секрет – обмакнуть кусочек хлеба в жидкий желток. Готовим глазунью с овощами-4

Разогреваем сковородку. Будем отправлять туда овощи. Немного растительного масла. Пока готовим яичницу, я хочу подогреть хлеб. Отправляем овощи на сковородку. Болгарский перец, грибы, томаты и спаржевая фасоль.

Овощи я люблю доводить до полуготовности, чтобы они оставались чуть-чуть твердыми.

Главный секрет – обмакнуть кусочек хлеба в жидкий желток. Готовим глазунью с овощами-7

Вбиваем яйца. Немного прованских трав. Уменьшаем огонь и добавляем соль. Накрываем все крышкой. Я люблю, чтобы желток оставался жидким, поэтому будем контролировать этот момент и немножко подсматривать.

Главный секрет – обмакнуть кусочек хлеба в жидкий желток. Готовим глазунью с овощами-10

Хлеб подогрелся, ждем яичницу. Наш завтрак готов. Начнем его сервировать. Выключаем огонь, подготавливаем немного свежего салата. Выкладываем овощи с яйцом. Желток остается жидким, а овощи слегка припущены.

Главный секрет этого завтрака – отломать кусочек хлеба и опустить в жидкий желток.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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