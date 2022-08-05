Главный секрет – обмакнуть кусочек хлеба в жидкий желток. Готовим глазунью с овощами

Лена Климук, кулинар:

Приготовим яичницу-глазунью с овощами.

Подготовим овощи для обжарки. Берем болгарский перец. Все нарезаем крупными кусками, мельчить ничего не нужно. Шампиньон – на четыре части, томаты – буквально на две. И спаржевая фасоль.

Разогреваем сковородку. Будем отправлять туда овощи. Немного растительного масла. Пока готовим яичницу, я хочу подогреть хлеб. Отправляем овощи на сковородку. Болгарский перец, грибы, томаты и спаржевая фасоль. Овощи я люблю доводить до полуготовности, чтобы они оставались чуть-чуть твердыми.

Вбиваем яйца. Немного прованских трав. Уменьшаем огонь и добавляем соль. Накрываем все крышкой. Я люблю, чтобы желток оставался жидким, поэтому будем контролировать этот момент и немножко подсматривать.