Главный санитарный врач Минска Наталья Жукова – о чистоте и порядке на улицах и в заведениях столицы

Новости Беларуси. Это программа «Большой город». Мы так привыкли, что он чист. Да, недавние снегопады и гололед несколько подпортили это впечатление, но все возвращается в прежнее русло. Снег сходит, дороги и дворы расчищены, где нет – помогает погода. В общем, как всегда, такой непонятной, но уже привычной нам зимой. Вроде везде порядок, на наш взгляд. А по мнению специалистов?

Санитарно-эпидемиологическая служба столицы оценила состояние города после недавних снегопадов. И у них возникли вопросы. Какие и к кому? Мы решили расширить тему. Как насчет порядка в минских кафе и ресторанах? В порядке ли ситуация с заболеваемостью пресловутыми ОРИ и ОРВИ? В такую погоду вопрос не праздный. И, конечно, ждать ли нам гриппа? Если да, то какого?

О санитарном состоянии столицы ведущий программы «Большой город» на СТВ говорит с главным государственным санитарным врачом Минска Натальей Жуковой.