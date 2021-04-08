«В этой шубке его не продует». Посмотрите, как на предприятии шьют попоны для новорождённых телят

Новости Беларуси. Дома быта – пережиток советского прошлого, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Сегодня лучше обращаться в частные салоны красоты или ателье. С этим утверждением, безусловно, поспорят многие – дело вкуса или привычки, а сельские жители наверняка. Сегодня мы приехали в Клецк, где находится один из старейших в стране комбинатов бытового обслуживания. Узнаем, как изменилась его работа с советского времени, благодаря чему удается конкурировать с частниками и зачем шить одежду для телят. Спойлер: на себе испытаем качество парикмахерских услуг и не только.

Уже никого не удивишь одежками для собачек или кошек. Оказывается, охотно утепляются и обитатели крупных ферм. И если конь в пальто существует только в анекдотах, то подрастающих буренок в фуфайках мы увидели своими глазами.

Яна Шипко, корреспондент:

Владельцы домашних питомцев уже привыкли защищать их от холода и дождя комбинезонами, дождевиками. Сейчас покажем, в каких попонах щеголяют телята в этом хозяйстве. Смотрите, какая прелесть. К такой одежке они привыкают прямо с первых часов жизни и уже совсем не обращают внимания. Зато, как говорят специалисты хозяйства, это отражается даже на привесах, ведь полученная от корма энергия идет в рост, а не на поддержание тепла.

Так называемая «ясельная группа» – этим телятам всего неделя от роду. Молодняк живет в индивидуальных домиках, на каждый бокс – соломенная подстилка. На свежем воздухе они растут выносливее, такой метод себя оправдывает. Холодов малыши не боятся, а вот от сквозняков телят лучше защищать. И тут на помощь пришли клецкие бытовики. Уже второй сезон их попоны утепляют новорожденных телят.

Наталья Русакович, главный зоотехник ОАО «Лазовичи»:

Когда теленочек родится, мы его сразу кидаем в домик под лампу, он час-два побудет там, обсохнет, мы одеваем ему попоночку и выводим на улицу. И он у нас находится целый месяц в такой тепленькой попоночке.

Экспериментально доказано – в такой фуфайке теленок прибавляет в среднем на 100 граммов больше каждый день. Заболеваемость снижается на 18 %, а рентабельность разведения крупного рогатого скота увеличивается на 8 %. Животноводы привыкли – попоны, или попросту жилетки, просты и удобны. К телу – мягкий материал, снаружи – водонепроницаемый. Утеплитель – синтепон, размер регулируется лентами и застежками. Хватит таких попон на несколько поколений молодняка.

Наталья Русакович:

Пристегивается, одевается, застежки под животик, под ножки, за шейку. Вот так одеваем. Сразу они довольные, тепленько там, очень хорошо. Конечно, теленок боится сквозняка, мороза он не боится. В этой шубке его не продует, ему очень хорошо, тепленько, сохраняем ему тело, и это, конечно, тоже влияет на привесы и на его состояние. К тельцу пошита х/б, под низом синтепончик, а сверху непромокающая ткань. Они не чувствуют, что они на них надеты – тепло и хорошо.

Первый месяц жизни для телят самый важный. В этот период должен окрепнуть иммунитет. Попоны комфортные, движений не сковывают. И наши герои норовят выбраться из боксов, чтобы порезвиться.

Кроме СПК «Лазовичи» обновки для телят в Клецком районе закупило хозяйство «Щепичи». Заказы на пошив поступали даже из других областей Беларуси. Всего отшить успели около 500 попон. Такие изделия пока в диковинку, потому пришлось изучить опыт в интернете и разработать собственные лекала, подобрать материалы. По стоимости получается дешевле, чем у зарубежных производителей.

Для мастеров комбината это только один из примеров необычных заказов за последнее время. Стараются осваивать новые ниши, расширять возможности и сеть клиентов. Вот, например, биг-бэг – своеобразный мягкий контейнер, может вместить 500 килограммов торфа, зерна, щепы или любых других грузов. Незаменимая вещь для хозяйственников.