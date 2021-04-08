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«В этой шубке его не продует». Посмотрите, как на предприятии шьют попоны для новорождённых телят

08 апреля 2021 06:49
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Новости Беларуси. Дома быта – пережиток советского прошлого, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Сегодня лучше обращаться в частные салоны красоты или ателье. С этим утверждением, безусловно, поспорят многие – дело вкуса или привычки, а сельские жители наверняка. Сегодня мы приехали в Клецк, где находится один из старейших в стране комбинатов бытового обслуживания. Узнаем, как изменилась его работа с советского времени, благодаря чему удается конкурировать с частниками и зачем шить одежду для телят. Спойлер: на себе испытаем качество парикмахерских услуг и не только.

«В этой шубке его не продует». Посмотрите, как на предприятии шьют попоны для новорождённых телят-1

Уже никого не удивишь одежками для собачек или кошек. Оказывается, охотно утепляются и обитатели крупных ферм. И если конь в пальто существует только в анекдотах, то подрастающих буренок в фуфайках мы увидели своими глазами.

«В этой шубке его не продует». Посмотрите, как на предприятии шьют попоны для новорождённых телят-4

Яна Шипко, корреспондент:
Владельцы домашних питомцев уже привыкли защищать их от холода и дождя комбинезонами, дождевиками. Сейчас покажем, в каких попонах щеголяют телята в этом хозяйстве. Смотрите, какая прелесть. К такой одежке они привыкают прямо с первых часов жизни и уже совсем не обращают внимания. Зато, как говорят специалисты хозяйства, это отражается даже на привесах, ведь полученная от корма энергия идет в рост, а не на поддержание тепла.

«В этой шубке его не продует». Посмотрите, как на предприятии шьют попоны для новорождённых телят-7

Так называемая «ясельная группа» – этим телятам всего неделя от роду. Молодняк живет в индивидуальных домиках, на каждый бокс – соломенная подстилка. На свежем воздухе они растут выносливее, такой метод себя оправдывает. Холодов малыши не боятся, а вот от сквозняков телят лучше защищать. И тут на помощь пришли клецкие бытовики. Уже второй сезон их попоны утепляют новорожденных телят.

«В этой шубке его не продует». Посмотрите, как на предприятии шьют попоны для новорождённых телят-10

Наталья Русакович, главный зоотехник ОАО «Лазовичи»:
Когда теленочек родится, мы его сразу кидаем в домик под лампу, он час-два побудет там, обсохнет, мы одеваем ему попоночку и выводим на улицу. И он у нас находится целый месяц в такой тепленькой попоночке.

«В этой шубке его не продует». Посмотрите, как на предприятии шьют попоны для новорождённых телят-13

Экспериментально доказано – в такой фуфайке теленок прибавляет в среднем на 100 граммов больше каждый день. Заболеваемость снижается на 18 %, а рентабельность разведения крупного рогатого скота увеличивается на 8 %. Животноводы привыкли – попоны, или попросту жилетки, просты и удобны. К телу – мягкий материал, снаружи – водонепроницаемый. Утеплитель – синтепон, размер регулируется лентами и застежками. Хватит таких попон на несколько поколений молодняка.

«В этой шубке его не продует». Посмотрите, как на предприятии шьют попоны для новорождённых телят-16

Наталья Русакович:
Пристегивается, одевается, застежки под животик, под ножки, за шейку. Вот так одеваем. Сразу они довольные, тепленько там, очень хорошо. Конечно, теленок боится сквозняка, мороза он не боится. В этой шубке его не продует, ему очень хорошо, тепленько, сохраняем ему тело, и это, конечно, тоже влияет на привесы и на его состояние. К тельцу пошита х/б, под низом синтепончик, а сверху непромокающая ткань. Они не чувствуют, что они на них надеты – тепло и хорошо.

«В этой шубке его не продует». Посмотрите, как на предприятии шьют попоны для новорождённых телят-19

Первый месяц жизни для телят самый важный. В этот период должен окрепнуть иммунитет. Попоны комфортные, движений не сковывают. И наши герои норовят выбраться из боксов, чтобы порезвиться.

«В этой шубке его не продует». Посмотрите, как на предприятии шьют попоны для новорождённых телят-22

Кроме СПК «Лазовичи» обновки для телят в Клецком районе закупило хозяйство «Щепичи». Заказы на пошив поступали даже из других областей Беларуси. Всего отшить успели около 500 попон. Такие изделия пока в диковинку, потому пришлось изучить опыт в интернете и разработать собственные лекала, подобрать материалы. По стоимости получается дешевле, чем у зарубежных производителей.

«В этой шубке его не продует». Посмотрите, как на предприятии шьют попоны для новорождённых телят-25

Для мастеров комбината это только один из примеров необычных заказов за последнее время. Стараются осваивать новые ниши, расширять возможности и сеть клиентов. Вот, например, биг-бэг – своеобразный мягкий контейнер, может вместить 500 килограммов торфа, зерна, щепы или любых других грузов. Незаменимая вещь для хозяйственников.

«В этой шубке его не продует». Посмотрите, как на предприятии шьют попоны для новорождённых телят-28

Ирина Прохоренко, начальник производства Клецкого районного комбината бытового обслуживания:
Беремся за все заказы, которые нам предлагают. В прошлом году мы начали шить попоны для телят. Это новый ассортимент. Сегодня они пользуются спросом. 

# Сельское хозяйство # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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