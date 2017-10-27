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Главный инструктор Японской федерации каратэ Сетокан: Это и белорусское боевое искусство

27 октября 2017 20:46
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Новости Беларуси. Черный пояс – вершина постижения каратэ. Как его достичь, можно было узнать 27 октября на семинаре по этому виду боевого искусства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для этого в Минск приехал один из лучших каратистов мира, главный инструктор японской федерации Ямагути Такаси.

Он рассказал о своем пути постижения боевого искусства, а также показал самые сложные приемы. Семинар прошел в рамках фестиваля «Японская осень».

Главный инструктор Японской федерации каратэ Сетокан: Это и белорусское боевое искусство-1

Токунага Хироки, посол Японии в Республике Беларусь:
«Японская осень» в Беларуси каждый год. И для того, чтобы улучшить понимание Японии и японской культуры в Республике Беларусь.

Главный инструктор Японской федерации каратэ Сетокан: Это и белорусское боевое искусство-4

Ямагути Такаси, главный инструктор Японской федерации каратэ Сетокан:
Изначально каратэ зародилось в Японии, но сейчас стало настолько популярным, что развивается во всем мире. Оно основано на древних традициях, а у белорусов они очень мощные, мощный боевой дух.

Поэтому можно сказать, что каратэ – это и белорусское боевое искусство.

# общество # Фотофакт # Беларусь-Япония

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