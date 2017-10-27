«Семья – это один дух, поддержка, любовь»: лучшая семья Беларуси о победе в конкурсе

Семья Петрушко воспитывает шестерых детей от 19 до 2 лет. Кроме того, несколько лет назад мама была удостоена ордена Матери.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Популяризация крепкой семьи, которая воспитывает хороших детей. Ответственность отца и матери за воспитание детей. Крепкая, полная и большая семья. Это цель конкурса – популяризировать семью.

За звание лучших боролось семь команд – по одной из каждого региона Беларуси. Примечательно и то, что в суперфинал попали все многодетные семьи. Кстати, количество многодетных семей в нашей стране ежегодно растет, сейчас таких больше 80 тысяч. Праздничная феерия под аккомпанемент семейного многоголосия. Конкурсанты показали свои домашние визитки, в которых рассказали и про историю своего рода, и о семейных обычаях. Но кроме красочного развлекательного шоу, участники со сцены рассказали и о важных социальных моментах, презентовав проект «Моя семья – моя страна».