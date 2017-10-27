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В Минске началось строительство Южной магистрали, которая разгрузит Кижеватова

27 октября 2017 20:15
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Новости Беларуси. Больше дорог для большого города: в столице приступили к строительству Южной магистрали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она соединит третье кольцо с улицей Асаналиева.

Общая протяженность составит почти 2,5 километра. Разогнаться можно будет на шести полосах. А на Аэродромной построят двухуровневую развязку. Новая дорога продублирует улицу Кижеватова, которая сейчас с потоком машин не справляется. После ввода магистрали о пробках в этом месте можно будет забыть. Закончат строительство в 2018.

В Минске началось строительство Южной магистрали, которая разгрузит Кижеватова-1

Василий Тибиш, начала отдела технического надзора по строительству ГП «Гордорстрой»:
Производятся работы по выносу инженерных сетей из-под пятна застройки. Параллельно выполняем работы по строительству новых инженерных сетей – водопровод, канализация, сети электроснабжения.

# общество # Улицы Минска # Фотофакт # Василий Тибиш

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