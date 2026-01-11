Демографическая безопасность, цифровизация и достижения белорусской медицины. Интервью с Андреем Янушко

О медицине XXI века поговорили с гостем программы «Cенат», членом Совета Республики, главным врачом Гродненского кардиоцентра Андреем Вячеславовичем Янушко. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Первый приоритет программы социально-экономического развития – это демографическая безопасность. На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы его обеспечить? Демографическая безопасность как национальный приоритет

Андрей Янушко, член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

С точки зрения здравоохранения мы должны выполнить программу под названием «Здоровье населения». И, безусловно, для того, чтобы это сделать, необходимо несколько условий. И они абсолютно четко прописаны, в том числе и в программе социально экономического развития. Но прежде всего необходимо нам уменьшить смертность населения. Что касается основных задач и основных направлений, которые должны решать эти задачи, безусловно, кардиология относится к одним из приоритетных, поскольку большинство в настоящий момент людей, которые умирают в нашей стране, это люди, которые страдают болезнями системы кровообращения. И мы как кардиологи и как кардиохирурги должны предпринять все меры, которые возможны в настоящий момент для осуществления перехода к политике раннего выявления этих заболеваний и всестороннего их лечения.



И, безусловно, мы не сможем это сделать в одиночестве. Необходима поддержка людей, поддержка нации в рамках заботы о своем здоровье. Мы так же, как и вы, средства массовой информации, должны информировать людей о том, какие приоритеты в их жизни важны, как сохранить здоровый образ жизни, как отдалить эти заболевания как можно на более продолжительный срок. Как нужно вести себя тогда, когда все-таки с сердцем что-то не так. И мы будем работать, прежде всего, над этим. Вторая очень знаковая часть – это обследование или так называемая диспансеризация здорового населения.

Андрей Янушко:

Мы вернулись к хорошо настроенной системе советского здравоохранения, которая подразумевала в себе то, что лучше профилактировать, чем потом лечить. Наша задача в настоящий момент – охватить так называемой диспансеризацией, то есть осмотрами, основную часть населения и выявить те категории граждан, которые в последующем с высокой долей вероятности обратятся за медицинской помощью по той или иной специальности, в частности, по кардиологии. И я хочу сказать о том, что только 15 %, по данным ВОЗ, болезней – оно детерминировано генетически. Все остальное зависит от людей, от того образа жизни, который мы ведем, и от тех факторов риска, с которыми мы сталкиваемся в процессе нашей жизнедеятельности. И хочу сказать то, что в настоящий момент большинство наших коллег, которые выявляют эти болезни, они выявляют их еще у здоровых людей, тогда, когда люди даже не знают о том, что у них что-то с ними происходит. Что касается остальных пунктов в этой программе, еще раз повторю, они четко абсолютно прописаны, каждый из нас знает, что делать.

Андрей Янушко:

Безусловно, улучшить материально-технические базы наших учреждений здравоохранения. И примером этому является и наш кардиоцентр, который в ближайшем будущем планирует открыть достаточно серьезное новое отделение, оснащенное абсолютно новыми аппаратами магнитно-резонансного томографа, компьютерной томографии, еще одним дополнительным ангиографом и суперсовременным пилотным проектом, который осуществляется в настоящий момент на базе нашей клиники и выражается в открытии нового приемного отделения, которое будет обладать в том числе и койками интенсивной терапии для оказания экстренной помощи пациентам, в том числе в состоянии кардиогенного шока.



Виолетта Шаблинская:

Утверждена госпрограмма «Здоровье нации». Она предполагает развитие цифровизации и высокотехнологичной помощи. А насколько технологична помощь на примере кардиологии? «Беларусь находится на достаточно высоком уровне по способу и технологиям оказания медицинской помощи в сфере кардиологии»

Андрей Янушко:

Мы обладаем технологиями, которые позволяют выполнять операции на открытом сердце, как на остановленном сердце, так и на работающем сердце. Белорусские кардиохирурги способны выполнять и выполняют порядка 60 % операций на открытых клапанах сердца через миниинвазивные доступы. Виолетта Шаблинская:

Раз мы уже затронули операции, какие уникальные были проведены в 2025 году в вашем кардиоцентре? Андрей Янушко:

В прошедшем году мы освоили и внедрили в рутинную практику уже операции, которые выполнялись ранее только либо в столице, либо, соответственно, у наших соседей. Буквально недавно мы выполнили операцию женщине с инфарктом миокарда, в острой фазе инфаркта миокарда, которая осложнилась развитием дефекта межжелудочковой перегородки. И мы выполнили, на мой взгляд, наверное, одну из таких очень уникальных операций по имплантации непосредственно заплаты своеобразным образом, после которого эта пациентка в острой стадии инфаркта миокарда уже на сегодняшний день переведена в обычное отделение и поправляется среди наших пациентов, которые перенесли абсолютно обычные операции. Какие достижения являются определяющими в белорусской медицине?

Андрей Янушко:

Ну, во-первых, такое модное слово, но быть в тренде, то есть реально все-таки смотреть, что делается, и по возможности применять данные виды помощи, которые наиболее подходят к определенным ситуациям по отношению к собственным пациентам. Второе – это разработка новых изделий медицинского назначения, которые в настоящий момент используются для осуществления медицинской помощи. После того, как мы попали в ситуацию несправедливой санкционной политики, мы оказались в условиях, когда большинство контрактов было прервано, и мы вынуждены были по определенным направлениям приостановить оказание медицинской помощи, используя те или иные технологии. Хочу отметить, что достаточно достойно прошли это время. Наши компании, наши производители белорусские сейчас выпускают продукцию и изделия медицинского назначения, которые мы используем, в том числе и в кардиохирургии, я имею в виду и искусственные клапаны сердца, и различные виды протезов, которые выполняют уже свою абсолютно функцию точно так же, как и их зарубежные аналоги, но при этом изготовлены в условиях Республики Беларусь. В чем главная сила марафона «Наши дети»