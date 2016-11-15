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Главную елку страны начнут устанавливать 21 ноября

15 ноября 2016 19:00
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Новости Беларуси. В Минске появились первые новогодние витрины. Стиль оформления и персонажи за стеклом объединяют несколько зимних праздников и отображают национальные белорусские традиции. Основная тема – Коляды, главные обряды наших предков.

А символ наступающего 2017 года по восточному календарю – задорная яркая птица.

Многие элементы декора подвижны и меняют своё месторасположение. Добавляет праздничного настроения яркое освещение витрин. При этом оно энергоэффективно: с использованием светодиодных светильников.

К слову, в Минске уже монтируется новогодняя иллюминация, работает ёлочный базар и резиденция Деда Мороза. Некоторые улицы уже украшают новогодние ёлки.

Монтаж главной зеленой достопримечательности страны на Октябрьской площади планируют начать уже в предстоящий понедельник, 21 ноября.

Чтобы собрать конструкцию высотой 34 метра, потребуется не один день. Во всей красе елка предстанет к 10 декабря. Всего на многометровое дерево уйдет около 1000 светящихся пайеток, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На украшениях изображены снежинки, стилизованные под белорусский орнамент.

# общество # Новый год

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