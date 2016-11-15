«Пока не убедимся, что можем выписать»: как чувствует себя пациент после пересадки комплекса «сердце–легкие»

Белорусские медики впервые провели операцию по пересадке комплекса «сердце–легкие». Это спасло жизнь 32-летнему пациенту, он уже идёт на поправку.

Мужчина с пороком сердца и поражением лёгких в листе ожидания значился с марта. И, как только это стало возможным, хирурги взялись за работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из операционной они не выходили 9 часов.

Они больше привыкли к софитам в операционной, а потому немного смущаются фото- и телекамер. Сергей Спиридонов и Владимир Андрущук – двое из 20 кардиохирургов во главе с академиком Островским, принимавших участие в уникальной для нашей страны операции. Сердце и одновременно лёгкие – трансплантация, переписавшая жизненную точку на многоточие.

Владимир Андрущук, кардиохирург РНПЦ «Кардиология»:

Ожидаемая продолжительность жизни такого пациента не превышала 1-2 лет. Страдал пороком сердца с детства, на этом фоне у него развилось необратимое изменение сосудов легких.

Двойную пересадку провели 32-летнему жителю Витебской области, который до трансплантации не мог без отдышки прогуляться даже на небольшие расстояния.

Впрочем, кроме этого об Алексее медикам не известно практически ничего – и это тоже важный нюанс, говорящий о сложности операции. Хирурги старались не спрашивать ни о семье, ни даже о профессии. Чтобы в непростые моменты не включались эмоции, и рука, как говорят, «оставалась твердой». А вот в неопределенности с датой выписки – никакого суеверия.

Сергей Спиридонов, кардиохирург РНПЦ «Кардиология»:

Первая операция трансплантации комплекса «сердце–легкие», поэтому у нас нет опыта. Он будет находиться столько, сколько нужно. Пока мы не убедимся, что мы его можем выписать, что ему не требуется постоянный, пристальный контроль специалистов.

Сложность подготовки к операции была еще и в поиске донора.

Он должен был быть ниже Алексея по росту, чтобы расправились легкие. Но в то же время больше по весу, чтобы имплантированное сердце в будущем справилось с нагрузкой.

Заметим, что такую двойную трансплантацию наши хирурги планировали провести еще примерно лет 5 назад – обещали через год-два после первой пересадки сердца. Но подготовка оказалась настолько серьезной, что про сроки забыли, чтобы операция прошла с минимальными рисками.

Александр Мрочек, директор РНПЦ «Кардиология»:

Наши врачи специально ездили в другие страны мира. В частности, последняя поездка была в Ганновер, где они к этому готовились. Это одна из редких операций, проводимых в мире. Примерно 20-30 операций в Европе в течение года.

Но за каждой цифрой статистики и каждым прорывом – непростая история и жизнь на диагностическом волоске.

7 лет назад для наших медиков пересадка лишь сердца была сенсационной.

Сегодня о них меньше говорят, но для Валерия, приехавшего из Украины, трансплантация, в Беларуси фактически поставленная на поток, подарила возможность строить планы не только на полгода, обещанные диагнозом.

Валерий Затула:

Моя проблема была – увеличенное в размере сердце. Лечились два года в Николаеве, потом в Киеве были. Ничего не помогало. Приехали сюда трансплантацию сердца. Мне очень понравилось, на высшем уровне. Это дар – здоровье. Самое главное – быть здоровым.

Об окончательном успехе и операции, проведенной Валерию, и пересадке сердца и лёгких, которую сделали Алексею, врачи смогут сказать лишь выписывая своих пациентов домой.

Впереди у обоих – длительная реабилитация, в том числе и психологическая: осознать, что в организме работает орган другого человека. А вот у хирургов на переживание времени нет: в листе ожидания на трансплантацию комплекса «сердце–лёгкое» сегодня – 16 человек. То есть 16 судеб и 16 надежд.