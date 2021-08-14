Главное заблуждение и в чём отличие от психолога? Врач-психотерапевт простыми словами рассказала о своей профессии

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к психотерапевту Полине Зенькевич.

Зенькевич Полина – в 2012 году окончила медико-психологический факультет Гродненского государственного медицинского университета. Специальность – врач-психотерапевт. С 2014-го по 2018 год прошла базовый курс аналитической психологии Юнга. Работает в Минской областной клинической больнице врачом-психотерапевтом. Влада Родовская:

Расскажите про ваш путь.

Полина Зенькевич, психотерапевт:

Я закончила Гродненский государственный медицинский университет, факультет медико-психологический. Это образование, которое нас готовит быть психотерапевтами, психиатрами, медицинскими психологами, сексологами. Я со школьного возраста хотела быть именно психотерапевтом или психиатром, интересовалась отношениями между людьми. Думала, можно ли как-то повлиять на людей, можно ли им как-то помочь. Поэтому выбрала медицинский университет, медико-психологический факультет. А дальше я распределилась в областную больницу врачом-психотерапевтом и поняла, что не хватает знаний медицинского университета, чтобы работать, и стала дополнительно образовываться. Проходила курсы у психологов, сейчас прохожу тренинг на аналитического психолога, это уже более глубокое образование, которое помогает работать с людьми долгосрочно, работать с личностью. Глубокая работа. Влада Родовская:

В чем разница между психологом и психотерапевтом? Полина Зенькевич:

Психотерапевт это именно врач, человек с медицинским образованием, который может в том числе рекомендовать какие-то препараты. А психолог – это человек, который имеет гуманитарное образование и который лечит именно словом.

Влада Родовская:

В чем для вас смысл работы терапевтом? Полина Зенькевич:

Видеть, как меняется эмоциональное состояние человека, как меняется его жизнь, чувствовать свою причастность к этому. Влада Родовская:

Какой для вас клиент самый сложный и какой самый простой? Полина Зенькевич:

Я люблю работать с клиентами, которые сами пришли, которые видят для себя какой-то смысл в работе с психотерапевтом, которые готовы… Есть такое слово медицинское «комплаенс» – оно означает, что человек готов сотрудничать, выполнять рекомендации и нести свою часть ответственности. Потому что часть ответственности клиента всегда есть. И сложнее работать с теми люди, кого отправили родные, либо когда врачи других специальностей говорят: вам нужно к психотерапевту. Потому что человек тогда не понимает, зачем ему нужно и иногда не хочет просто выполнять никакие рекомендации, и очень много сопротивления в работе. Влада Родовская:

С какими трудностями к вам чаще всего обращаются? Полина Зенькевич:

Абсолютно с разными запросами люди приходят. Если мы говорим про больницу, очень много у меня психосоматических клиентов. Человек попадает в областную больницу соматическую с болями в сердце, с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, еще с какими-нибудь болями, например, болями в спине, может быть психогенный кашель. Человека обследуют, и врачи говорят: вы здоровы, все хорошо. Но симптомы все равно остаются, тогда они рекомендуют человеку пойти к психотерапевту, чтобы оценить, есть ли какие-то психо-эмоциональные факторы, которые влияют на его состояние. Они, конечно же, есть, но люди не всегда готовы что-то о себе знать, в чем-то разбираться в жизни. Иногда психосоматический симптом может меняться – то один был у человека, то другой. Если брать мою общую практику, то люди иногда приходят с тревогой, с депрессией, с потерей смысла жизни.

Влада Родовская:

Как понять, что у тебя депрессия? Полина Зенькевич:

Если у человека в течение минимум месяца сниженное настроение, апатия, нет сил, нет энергии, если человек худеет, начинает раньше просыпаться, чем ему привычно, если он не может ни на чем сосредоточиться и привычные дела не приносят ему удовольствия – и все это вне зависимости от того, какие внешние факторы на человека влияют – то можно заподозрить депрессию. Тогда желательно, чтобы человек пошел к специалисту, чтобы уточнить: есть там депрессия или нет. Потому что если мы пропускаем депрессию, то что происходит? Мужчины часто лечат депрессию алкоголем у нас в стране. Очень высокий суицидальный риск для людей, которые больны депрессией. Можно пропустить, и потом тяжелее лечиться, человек может погибнуть. Влада Родовская:

Что вы поняли про людей за все время работы? Полина Зенькевич:

Я поняла, что каждый человек уникальный, до конца не познаваемый – это целая вселенная для меня.

Влада Родовская:

Почему так важно узнать историю человека, который проходит терапию? Полина Зенькевич:

Тут все неоднозначно. Если человек хочет пройти какую-то краткосрочную терапию и нацелен на прием таблеток плюс какие-то техники самопомощи, саморасслабления, можно его историю жизни не узнавать. Но если человек хочет лечиться без таблеток, если хочет разобраться по-настоящему, что на него влияет, что с ним происходит, тогда, конечно, мы занимаемся в том числе реконструкцией детских отношений. Есть такое понятие, как привязанность. Это отношение привязанности между человеком и родительскими фигурами, которые были в его жизни в младенчестве. Если эта привязанность у человека надежная, то есть родители были чуткими, откликающимися, старались потребности ребенка выполнять, тогда человек растет с базовой уверенностью, что мир его любит, примет, он не боится рисковать, не боится куда-то двигаться и, скорее, воспринимает людей, окружающее пространство как что-то хорошее. Если же это было нарушение привязанности, тогда люди и окружающее пространство видятся враждебными, которые желают зла человеку, ему тогда сложнее строить отношения в жизни. Влада Родовская:

Как вы считаете, какое самое главное заблуждение о психотерапии? Полина Зенькевич:

Самое главное заблуждение – это то, что к психотерапевту идти стыдно, что нужно справляться самому. Это заблуждение у нас есть с советских времен, когда считалось, что депрессии нет и вообще никаких психических болезней у советского человека быть не может. Сейчас уже люди понимают, что психотерапевт – это тоже врач, к которому можно обратиться. Мы же не лечим зубы сами, а идем к стоматологу. Мы не делаем сами себе операции, а идем к хирургу. Так же и психотерапия. Хоть это что-то такое, что нельзя потрогать, все равно это настоящее расстройство, настоящее заболевание. Психотерапия помогает человеку увидеть себя со стороны, узнать о себе что-то и лучше функционировать в итоге, быть более счастливым.