«Стою уже полтора дня». На границе с Литвой и Латвией застряли сотни грузовиков

Новости Беларуси. По нескольку суток на границе с Литвой и Латвией простаивают сотни грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очереди образовались ещё в выходные. В общей сложности, речь идёт практически о тысяче машин. Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» – почти 400 фур, в «Бенякони» и «Привалке» – по 250. Белорусские таможенные и пограничные службы делают всё возможное, чтобы нормализовать ситуацию. И ждут таких же действий от зарубежных коллег.

Галина Буро, СТВ:

Сейчас мы находимся практически у пункта пропуска «Привалка». И хвост очереди с этой точки рассмотреть невозможно – затор больше 5 километров. Причём водителям приходиться простаивать не только здесь, но и в самом терминале: они проходят белорусский контроль и ещё больше трёх часов ожидают въезд на литовский пункт пропуска.

Дальнобойщики, конечно, не ожидали такого сюрприза. У некоторых заканчиваются запасы еды и воды. К тому же, такие простои вряд ли назовёшь отдыхом – надо постоянно следить за подвижками транспорта, иначе рискуешь потерять место в очереди. Но всё же, основное волнение: чтобы груз доставить заказчику в срок.

Василий Гупалюк, водитель:

Я в очереди стою уже полтора дня.

Александр Пушкин, водитель:

Если у нас, например, работают быстро и несколько окон, а там принимает одно окно грузовых, гружёных в одно окно, пустых – в другое. Плюс ещё идти эту декларацию оформлять. И действительно, проблема давняя, и по-прежнему острая. Белорусские пункты пропуска значительно шире литовских, да и обеспечены большим штатом сотрудников.

Сергей Матвеев, начальник таможенного поста «Привалка»:

В связи со сложившейся ситуацией, сейчас мы оформляем всего 200-220 автомобилей, хотя могли бы, конечно, гораздо больше.

Андрей Шока, начальник управления пограничного контроля Гродненской пограничной группы:

Органами пограничной службы выставляется необходимое количество сотрудников для несения службы в пункте пропуска. В случае увеличения очередей перед пунктами пропуска, мы готовы увеличить количество сотрудников.

Октябрь на границе фактически «время Ч». По статистике, именно в этом месяце активизируется перевозчики – начинается подготовка к новогодним праздникам. Да и в целом, по сравнению с прошлым годом, грузопоток увеличился на 11 %.

Иван Телешинский, первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Только ритмичная работа всех служб на границе, позволит обеспечить отсутствие таких пиковых очередей. Попасть в Европу можно и через польские пункты пропуска, которые сейчас не так сильно загружены. Однако, в Польшу в баке можно ввезти лишь 600 литров топлива, в отличие от Литвы, где ограничений нет. Такая экономия со стороны перевозчиков только подливает масла в огонь.