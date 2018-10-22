Александр Лукашенко направил обращение участникам памятных мероприятий, посвящённых 75-й годовщине уничтожения Минского гетто

Новости Беларуси. Память узников Минского гетто, уничтоженного 75 лет назад, почтили в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мемориальном комплексе «Яма» состоялся траурный митинг.
«Понять глубже, что здесь случилось». Почтить память погибших в Минском гетто евреев приехали представители разных стран
Обращение к участникам всех памятных мероприятий направил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша земля, где погиб каждый третий житель, пропитанная слезами безвинных людей, дала новые ростки. Взрастила поколение, которое помнит уроки истории и бережет мир. Но планета снова погружается в пекло религиозных, межнациональных и политических конфликтов. Всем, кто сегодня забыл или, к своему счастью, не знал горя войны, мы не устанем повторять: единственное, за что мы должны бороться, – это жизнь человека. Только она имеет смысл и ценность на Земле.