Александр Лукашенко направил обращение участникам памятных мероприятий, посвящённых 75-й годовщине уничтожения Минского гетто

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша земля, где погиб каждый третий житель, пропитанная слезами безвинных людей, дала новые ростки. Взрастила поколение, которое помнит уроки истории и бережет мир. Но планета снова погружается в пекло религиозных, межнациональных и политических конфликтов. Всем, кто сегодня забыл или, к своему счастью, не знал горя войны, мы не устанем повторять: единственное, за что мы должны бороться, – это жизнь человека. Только она имеет смысл и ценность на Земле.