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Главное, чтобы она была надежной, безопасной и долговечной: Александр Лукашенко о белорусском электромобиле

01 сентября 2017 14:34
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Новости Беларуси. Глава государства лично 1 сентября поздравил с Днем знаний всех, кто учится и работает в Минском государственном автомеханическом колледже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в Минском автомеханическом колледже: Нам нужны не просто рабочие руки, нам нужны мастера

Президент посетил лабораторию диагностики и посмотрел, где учащиеся изучают устройство электроавтомобилей. Александр Лукашенко обсудил с педагогами принцип работы электрокаров, их возможности и преимущества, а после этого поручил привлечь лучших специалистов колледжа к разработке белорусской модели.

Главное, чтобы она была надежной, безопасной и долговечной: Александр Лукашенко о белорусском электромобиле-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для меня главное, чтобы она была надежной, безопасной и долговечной, чтобы не надо было ее каждый год ремонтировать, обслуживать излишне.

В колледже, как и в целом во всей системе профессионального образования, много внимания уделяется именно практике.

Договоры заключены со многими промышленными предприятиями-заказчиками кадров.

# общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # Учебный год 2017/2018

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