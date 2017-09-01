Главное, чтобы она была надежной, безопасной и долговечной: Александр Лукашенко о белорусском электромобиле

Новости Беларуси. Глава государства лично 1 сентября поздравил с Днем знаний всех, кто учится и работает в Минском государственном автомеханическом колледже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент посетил лабораторию диагностики и посмотрел, где учащиеся изучают устройство электроавтомобилей. Александр Лукашенко обсудил с педагогами принцип работы электрокаров, их возможности и преимущества, а после этого поручил привлечь лучших специалистов колледжа к разработке белорусской модели.