Александр Лукашенко в Минском автомеханическом колледже: Нам нужны не просто рабочие руки, нам нужны мастера

Здесь обучается около 1600 человек. Всего же среднее специальное и профессионально-техническое образование получают 190 тысяч белорусов – это значит, что рабочие специальности популярны. Ежегодно более трети выпускников выбирают именно лицеи и колледжи в качестве первой ступени профессионального роста. И неудивительно. Как подчеркнул Александр Лукашенко, рабочий-профессионал будет востребован всегда.

Новости Беларуси. О том, что образование должно ориентироваться на потребности экономики, 1 сентября заявил Президент Беларуси во время посещения Минского государственного автомеханического колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Достичь успеха в условиях жесткой конкуренции наша страна сможет лишь сконцентрировав весь интеллектуальный ресурс на создании высокотехнологичных, наукоемких предприятий и инновационных отраслей. Жизненно необходимо обеспечить квалифицированными работниками такие сферы, как строительство, перерабатывающая промышленность и машиностроение. Это перспективные отрасли, и мы будем их развивать, а значит, вы будете востребованы всегда.

Причем нам нужны не просто рабочие руки, нам нужны мастера своего дела,

которые своими руками будут создавать детали, узлы, механизмы – конкурентоспособные товары завтрашнего дня. Недавно мне показали (наверное, кто-нибудь из вас наблюдал за этим) наш новый комбайн «Полесье». Хорошая техника, ничем не уступает импортным аналогам. Но нам надо, чтобы она не просто не уступала, а превосходила технику наших конкурентов. Суперкомбайн! А также супергрузовик, трактор, электромобиль, притом самые современные. Идеи и наработки у наших конструкторов есть, но, чтобы они приобрели реальные очертания, нужны грамотные рабочие, люди, преданные своему делу. В подготовке таких кадров ведущая роль отводится профессионально-техническому и среднему специальному образованию.

История колледжа уже насчитывает более семи десятилетий.

За все это время здесь подготовлено свыше 24 тысяч специалистов по 14 специальностям. Для подготовки грамотных работников в колледже есть вся необходимая база. Александр Лукашенко смог в этом лично убедится.

Вниманию главы государства – 20 новейших лабораторий, станция техобслуживания, автодром, специализированные классы для изучения правил дорожного движения. Три года назад создан был ресурсный центр. В колледже, как и в целом во всей системе профессионального образования, много внимания уделяется усилению практикоориентированности обучения. Договоры заключены со многими промышленными предприятиями-заказчиками кадров.