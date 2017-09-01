В Беларуси планируется сократить срок выполнения капитального ремонта до одного месяца

Обновление фасадов и внутренние работы за столь короткий срок проведут не в ущерб качеству.

Новости Беларуси. В крупных городах уже запущены пилотные проекты. В Минске это 9 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Трубило, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Если те люди, которые выполняют эти работы, вовремя организуют собрание с жителями, вовремя услышат проблему жителей при проектировании капитального ремонта, то, в принципе, уже при самом капитальном ремонте вопросов не останется.