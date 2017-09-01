Четыре года и 3 млн рублей: в Старобине к 1 сентября открыли новый корпус начальной школы
Новости Беларуси. В Старобине 1 сентября двойной праздник. Там открыли новый корпус начальной школы. Местная учреждение образования давно «требовала» расширения: город растет, детей много, место в одном здании не хватало. А тут буквально под боком пустовал местный Дом быта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Четыре года назад приняли решение его переоборудовать под школу. Район выделил средства. А это 3 миллиона рублей. И вот новички наконец заняли новенькие кабинеты.
Олег Поскробко, председатель Солигорского райисполкома:
Ты видишь вокруг чистоту, порядок, тебя ничто не отвлекает, у тебя только тяга к знаниям. Сегодня слова благодарности говорили учителя, которые тоже пришли в новый храм знаний для того, чтобы передать все свои умения, знания, мудрость нашим деткам.
Валерий Пашук, директор Старобинской средней школы:
Спасибо строителям, солигорскому отделу образования, спорта и туризма, что смогли донести до руководства райисполкома вот эту проблему перенаселения городского поселка Старобин. И мы уходим от большого количества учащихся, которые раньше занимались во вторую смену.
Начинающих – 313 человек. Из них 80 – первоклашки. Здание абсолютно автономное. Детям не придется бегать между корпусами. Здесь свой актовый зал, пищеблок, столовая.