Четыре года и 3 млн рублей: в Старобине к 1 сентября открыли новый корпус начальной школы

Новости Беларуси. В Старобине 1 сентября двойной праздник. Там открыли новый корпус начальной школы. Местная учреждение образования давно «требовала» расширения: город растет, детей много, место в одном здании не хватало. А тут буквально под боком пустовал местный Дом быта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Четыре года назад приняли решение его переоборудовать под школу. Район выделил средства. А это 3 миллиона рублей. И вот новички наконец заняли новенькие кабинеты.