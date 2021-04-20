Главная тема – строительство общежития. Владимир Кухарев встретился со студентами БГУИР

Новости Беларуси. Вакцинация, рабочие места для молодых специалистов и развитие электротранспорта. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился со студентами и преподавателями Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Милентьев, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Вопрос с заселением студентов в общежития каждый год стоит очень остро, является актуальным, так как, например, в нашем вузе около 70 % студентов являются иногородними и каждому хочется иметь свой уголок в Минске. Пусть он и будет в общежитии, но все равно удобнее учиться и взаимодействовать с другими ребятами, студентами.

Строительство нового общежития является очень важным для нас, так как не всех студентов, к сожалению, на данный момент можно заселить в общежитие вуза. И это будет очень большим подспорьем со стороны города для того, чтобы обеспечить иногородних студентов своим уголком и стимулировать их на высокие достижения в учебе.