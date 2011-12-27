Главная елка Беларуси собрала в Минске около 2,5 тысяч детей

Новости Беларуси, Минск. Белорусское государство сделает все возможное, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на новогоднем благотворительном празднике для детей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все вы – дети одной дружной семьи, и Родина, как нежная мать, старается согреть заботой и любовью каждого из вас. Именно этой цели служит и благотворительная акция, которая проходит по всей стране, – «Наши дети». Вы уже, наверное, слышали от своих родителей, а, может быть, и сами: в этом году я попросил всех богатых людей, просто соседей, у кого есть то, что он может подарить соседу, другим людям, сделать это в канун Нового года. Я очень благодарен всем тем, кто отозвался на эту просьбу.

И я тоже завтра поеду к деткам, которые нуждаются в помощи, поддержке. Мы будем дарить им подарки, они будут рассказывать мне стихи, мы будем дарить им счастье, улыбки, потому что в этот великий Новый год, в этот праздник, самый светлый и лучший праздник, желанный праздник, все мы хотим, чтобы каждый друг другу улыбался.

Хочу вам дать добрый совет, поскольку у вас начались каникулы: не теряйте время даром. Даже если на улице не очень хорошая погода, вы всегда должны заниматься спортом, быть активными. И далеко книжку или учебник не откладывайте. 15 дней пройдет, и вы забудете, как считать и читать. Поэтому хотя бы по часу, по полчаса каждый день вы заглядывайте в эти учебники, чтобы не отвыкать от наших насущных дел до летних каникул. Потому что главная ваша задача, как это ни банально звучит, – учиться, учиться и еще раз учиться.

Я очень надеюсь, что вы вырастите умными, трудолюбивыми, добрыми людьми, продолжателями хороших дел ваших родителей. Поэтому я хочу пожелать вам, а от вашего имени всем взрослым, вашим родным, близким, и, прежде всего, родителям, одноклассникам, учителям и воспитателям здоровья, счастья и благополучия. И пусть все ваши заветные мечты обязательно сбудутся.

Во Дворце Республики приехали дети со всей страны. Среди них воспитанники детских домов, ребята из многодетных, малообеспеченных, приемных и опекунских семей, победители олимпиад, одаренные дети и юные спортсмены.

В благотворительном новогоднем празднике принимают участие также 30 учащихся Рижской и Вильнюсской белорусских школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мюзикл «Все возможно в Новый год» расскажет о чудесных превращениях и настоящей дружбе. На сцену выйдут танцевальные и музыкальные коллективы и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка.

Дети:

Мне здесь очень нравится. Здесь все очень красиво, елка очень красивая, развлечения.

Это очень большая честь для меня, что я сюда приглашена. Я удостоверилась, что это очень красивый праздник, с большой елкой. Мы с мамой собирались и очень волновались перед отъездом.

После красочного сказочного музыкально-сценического шоу на сцене Дворца Республики всем детям вручат подарки от имени Президента.

Традиционная новогодняя благотворительная акция «Наши дети» стартовала в Беларуси 20 декабря и продлится до 10 января. Праздничные мероприятия для детей пройдут по всей республике.