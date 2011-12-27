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Итоги торгов на единой сессии Белорусской валютно-фондовой биржи 27 декабря: доллар – 8 360 рублей, евро – 10 930

27 декабря 2011 10:36
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По этим иностранным валютам предложения превысили спрос.

Российский стал 269 белорусских, практически не изменившись после выходных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # общество # Ситуация на валютном рынке Беларуси

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