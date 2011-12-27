Итоги торгов на единой сессии Белорусской валютно-фондовой биржи 27 декабря: доллар – 8 360 рублей, евро – 10 930

Российский стал 269 белорусских, практически не изменившись после выходных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. В Минобороны – острая нехватка ряда технических специалистов, в том числе пилотов истребителей и инженеров технических специальностей.
Новости Беларуси, Минск. Презентацию в праздничном стиле кроме моделей и важных гостей гармонично дополняли встречающие посетителей Дед Мороз и Снегурочки.
Новости Беларуси. Неделя будет аномально теплой, но на Новый год выпадет снег. Таков прогноз белорусских синоптиков. 27 декабря в Минске обещают до плюс 10, дождь. Но порывистый ветер уменьшит ощущение температурного рекорда.
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