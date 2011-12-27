Итоги торгов на единой сессии Белорусской валютно-фондовой биржи 27 декабря: доллар – 8 360 рублей, евро – 10 930

В нынешнем декабре потребление топливно-энергетических ресурсов в Беларуси уменьшилось на треть, экономия – более $16 млн

Новости Беларуси. Неделя будет аномально теплой, но на Новый год выпадет снег. Таков прогноз белорусских синоптиков. 27 декабря в Минске обещают до плюс 10, дождь. Но порывистый ветер уменьшит ощущение температурного рекорда.