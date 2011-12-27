В Верхнедвинском районе полоцкие пограничники задержали двух граждан Индии, двух жителей Афганистана и сопровождавшего их россиянина

Новости Беларуси. В двух километрах от места задержания обнаружен легковой автомобиль «Тойота» с российской регистрацией, на котором нарушители прибыли к госгранице.

Одновременно в Верхнедвинске был задержан организатор канала незаконной миграции гражданин Индии, который пытался дать сотрудникам погранслужбы взятку в тысячу долларов. Граждане Индии и Афганистана привлечены к административной ответственности и депортированы из Беларуси. Им также запрещен въезд в Беларусь сроком на два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативный сотрудник Полоцкого погранотряда:

В отношении организаторов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 371 прим. 1 Уголовного Кодекса Республики Беларусь – «Организация незаконной миграции», а в отношении второго гражданина дополнительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 431 Уголовного Кодекса Республики Беларусь – «Дача взятки». Предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Александр Маркевич, первый заместитель начальника Полоцкого погранотряда:

За 2011 год на участке Полоцкого пограничного отряда задержано 35 нарушителей государственной границы. По сравнению с прошлым годом, увеличение более чем в 3,5 раза. Связано это с тем, что в мире появилось намного больше очагов нестабильности, поэтому люди ищут места, где более комфортные условия проживания. И мы, как транзитная сторона, которая находится на путях из Азии в Европу, испытываем все эти последствия.