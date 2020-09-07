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Глава СК рассказал подробности двух громких дел

07 сентября 2020 10:54
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял 7 сентября с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После доклада Президенту Иван Носкевич поделился деталями встречи с журналистами.

Александр Лукашенко: политические дрязги и неурядицы вскрыли ряд недостатков в разных системах управления

Глава СК рассказал подробности двух громких дел -1

Так, глава Следственного комитета отметил, что большая часть преступлений совершается в сфере информационных технологий. В 2020 году отмечен рост в полтора раза. Такая тенденция наблюдается не первый год.  

Глава СК рассказал подробности двух громких дел -4

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:  
Надо сказать, что ситуация в стране, а именно пандемическая – в первом полугодии, довыборная и послевыборная, некоторых незаконопослушных граждан подвигла к тому, чтобы совершить целый ряд очевидных преступлений, которые уже были на слуху у людей. В частности, вы знаете, что были в недавнем прошлом совершены два таких явных, открытых разбойных нападения на букмекерскую контору, на магазин.

Наверное, люди рассчитывали на то, что некому будет раскрывать эти преступления, задерживать их, расследовать. Не тут-то было. В очень короткие сроки оба преступления были раскрыты. В настоящий момент возбуждено два уголовных дела по статье 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно «Разбой». Я думаю, что в ближайшее время мы привлечем этих граждан к уголовной ответственности.  

Добавим, за 2020 год Следственным комитетом уже рассмотрено 92,5 тысячи заявлений и сообщений о совершенных преступлениях. Возбуждено около 59 тысяч уголовных дел. 25 тысяч человек привлечены к уголовной ответственности.  

# Следственный комитет Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Иван Носкевич # Фотофакт

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