Глава обучающего центра: «К нам на 10 лет вперёд записывают своих детей»

Анатолий Лазуркин, педагог, председатель Республиканского просветительского общественного объединения «Большая дружба»:

К нам на 10 лет вперёд записывают своих детей. На 10 лет вперёд! Даже первоклассников. Знаете, почему? Не только ради запоминающихся правил. У нас, чтобы коллеги знали, насколько ребята это ценят, у нас задача сделать так, чтобы он переступил порог наших, допустим, курсов, и через год этот человек вышел – более уверенным шагом шёл по земле.

То есть мы делаем всё для того, чтобы человек учился прощать, чтобы он учился не притягивать негатив, чтобы он утром не просыпался и не грозил кулачком. Человек высвобождает столько энергии, столько времени – вы не представляете!

Мы же никогда не говорим: «Вызубри эти слова!» Зачем?! Смотрите, что за карточки я вам принес: это изобретение нашего педагога Анатолия Анатольевича. Вот они друг другу показывают: «ОсОка или осокА? ОсОка растёт недалёко». Или, допустим, вот: «ЛомОта или ломотА? ЛомОта – спать охота». И так далее. И по каждому буквально слову.