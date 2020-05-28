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Анатолий Лазуркин: «Восполнить то, что упустили, где-то забыли. Поэтому рады, что вступительную кампанию чуть-чуть сдвинули»

28 мая 2020 12:19
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Перенесение сроков вступительной кампании обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Анатолий Лазуркин, педагог, председатель Республиканского просветительского общественного объединения «Большая дружба»:
То, что сроки перенесены, большинство и педагогов (вернее – педагоги все), и учеников рады. То есть будет больше времени на подготовку. Кто-то чувствует, что немножечко чего-то там не доготовился, а у нас, у педагогов есть такое ощущение, что-то могли бы ещё дать. Допустим, мы проводим занятия в режиме онлайн. Мы не диктуем из книги, из учебника, из конспекта. Тут в последнюю минуту вспоминаем: а ведь мы им не дали ещё, например, те слова словарные, которые не надо зубрить, которые зубрить просто нет необходимости. Ну, попробуй-ка – вызубри, столько слов в русском языке! Наши педагоги, конечно же, сейчас стремятся сделать всё, чтобы восполнить то, что упустили, где-то забыли. Поэтому они рады, что вступительную кампанию чуть-чуть сдвинули.

Анатолий Лазуркин: «Восполнить то, что упустили, где-то забыли. Поэтому рады, что вступительную кампанию чуть-чуть сдвинули»-1

Наталья Бушная, директор гимназии №1 им. Франциска Скорины г. Минска:
Больше времени на систематизацию, обобщение.

Юлия Саматыго, директор гимназии аг. Лошница Борисовского района:
И после экзаменов ещё время поработать будет.

# Коронавирус # общество # Анатолий Лазуркин # Наталья Бушная # Юлия Саматыго

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