Анатолий Лазуркин: «Восполнить то, что упустили, где-то забыли. Поэтому рады, что вступительную кампанию чуть-чуть сдвинули»

Перенесение сроков вступительной кампании обсуждали в программе «В обстановке мира».

Директор сельской гимназии о дистанционном обучении: «60% учителей, в основном, воспользовались Google-классами»

Анатолий Лазуркин, педагог, председатель Республиканского просветительского общественного объединения «Большая дружба»:

То, что сроки перенесены, большинство и педагогов (вернее – педагоги все), и учеников рады. То есть будет больше времени на подготовку. Кто-то чувствует, что немножечко чего-то там не доготовился, а у нас, у педагогов есть такое ощущение, что-то могли бы ещё дать. Допустим, мы проводим занятия в режиме онлайн. Мы не диктуем из книги, из учебника, из конспекта. Тут в последнюю минуту вспоминаем: а ведь мы им не дали ещё, например, те слова словарные, которые не надо зубрить, которые зубрить просто нет необходимости. Ну, попробуй-ка – вызубри, столько слов в русском языке! Наши педагоги, конечно же, сейчас стремятся сделать всё, чтобы восполнить то, что упустили, где-то забыли. Поэтому они рады, что вступительную кампанию чуть-чуть сдвинули.