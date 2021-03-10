Глава РНПЦ эпидемиологии: «Наши данные могут лечь в основу или для разработки новых вакцинных препаратов»

Новости Беларуси. За последние сутки в стране выявлено рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусом: с положительным тестом зарегистрированы 609 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала пандемии в стране проведено уже свыше 5 миллионов исследований. Ежедневно только в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии выполняют до 600 тестирований на COVID-19. 10 марта с работой центра ознакомился премьер-министр.

Именно здесь в свое время были разработаны первые отечественные тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции: ПЦР-набор и набор для обнаружения антител в сыворотке крови пациентов. Эти два компонента дополняют друг друга и используются на разных этапах. Сейчас специалисты анализируют эффективность вакцины, которая применяется в Беларуси, а также изучают иммунитет после заболевания. Научный потенциал белорусских специалистов позволяет сделать прототип вакцины. В этом вопросе установлены жесткие сроки: уже до конца 2021 года планируется выйти на промышленное производство крупных партий препарата.

Владимир Горбунов, директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Наши данные могут лечь в основу или разработки новых вакцинных препаратов, или выбора оптимальной вакцинации при имеющемся спектре вакцинных препаратов. Если вакцина в нашей республике будет разрабатываться, а нам представляется это крайне важным и необходимым, даже не столько для того, чтобы вакцину получить свою сейчас, а для того, чтобы наработать опыт, создать производство вакцин в будущем. Потому что такие угрозы, которые сейчас есть, будут, вероятно, возникать и в последующие годы или десятилетия. Если у нас будет какой-то задел, то это будет очень полезно для страны.