Глава МИД Беларуси находится с официальным визитом в КНДР

Минск и Пхеньян ориентируются на укрепление контактов в различных отраслях. С визитом в КНДР глава МИД Беларуси. Максим Рыженков возглавляет нашу делегацию. Визит является ответным и официальным. Он проходит по приглашению МИД этой страны до 25 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский и северокорейский народы всегда отстаивали свое право на суверенное развитие и самостоятельный выбор собственного будущего. С момента установления дипотношений сотрудничество между нашими странами развивается в атмосфере дружбы, доверия и взаимоуважения. И теперь продолжает укрепляться, чтобы внести весомый вклад в построение более справедливого и бесконфликтного мира.