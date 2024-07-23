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Глава МИД Беларуси находится с официальным визитом в КНДР

23 июля 2024 06:17
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Минск и Пхеньян ориентируются на укрепление контактов в различных отраслях. С визитом в КНДР глава МИД Беларуси. Максим Рыженков возглавляет нашу делегацию. Визит является ответным и официальным. Он проходит по приглашению МИД этой страны до 25 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Беларуси находится с официальным визитом в КНДР-1

Белорусский и северокорейский народы всегда отстаивали свое право на суверенное развитие и самостоятельный выбор собственного будущего. С момента установления дипотношений сотрудничество между нашими странами развивается в атмосфере дружбы, доверия и взаимоуважения. И теперь продолжает укрепляться, чтобы внести весомый вклад в построение более справедливого и бесконфликтного мира.

# Международное сотрудничество # общество # Макcим Рыженков

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