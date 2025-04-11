Никто не знал, как выглядит Левитан – этот факт чуть не сыграл с ним злую шутку 9 мая 1945-го

Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Института истории Национальной академии наук Беларуси: Ходили легенды о том, что же это за Юрий Левитан такой. Многие рисовали его обморочным мужиком с черной бородой, косая сажень в плечах, потому что, извините, этот голос говорит сам за себя. На самом-то деле Юрий Левитан был человеком среднего телосложения, внешне чем-то напоминал популярного тогда артиста Николая Чеснокова.

Этот факт с ним даже чуть не сыграл в злую шутку в день 9 мая 1945 года. Юрий Борисович должен был произнести текст приказа верховного главнокомандующего о победе над фашистской Германией. Однако попасть к микрофону на свое рабочее место было задачей не из легких.

Александр Михайлов, специалист-историк Музея Победы на Поклонной горе в Москве:

Огромное количество горожан были на улицах Москвы, и они ждали вот этой вот новости, когда расскажут о том, что война победоносно завершена. И количество этих людей было так огромно, что он не мог пересечь Красную площадь и дойти до своей студии. Даже охрана, которая была приставлена к нему, она не справлялась с этим, потому что огромное количество было людей.

И его не узнали тогда на улице, на Красной площади, и тогда он был вынужден вернуться в резервную студию, которая находилась в Кремле. По воспоминаниям свидетелей того эпизода, он буквально там 5−7 минут прочел текст, сделал какие-то пометочки для себя, вот еще не совсем переведя дыхание, он в назначенное время вышел в эфир и сообщил ту радостную новость: Великая Отечественная Война, продлившаяся 1418 дней и ночей, победоносно Красной Армией завершена.