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Две белоруски сыграют в основной сетке «Ролан Гаррос»

18 апреля 2025 17:58
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Организаторы теннисного турнира серии Большого шлема – Открытого чемпионата Франции опубликовали полный список участниц в женском одиночном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В него вошли 104 спортсменки, среди которых лидер мирового рейтинга Арина Соболенко, вторая ракетка планеты и действующая победительница соревнований Ига Швентек из Польши. Кроме того, в основе сыграет еще одна отечественная теннисистка Виктория Азаренко, которая сейчас занимает 50-е место в топе. Женский «Ролан Гаррос» пройдет с 25 мая по 8 июня.

# Теннис

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