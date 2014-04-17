Гитара Брюса Уиллиса, картины и бабочки. Что еще коллекционирует музыкант Андрей Плесанов?

Новости Беларуси. Андрей Михайлович Плесанов - белорусский музыкант, лидер группы «План», художник и кинорежиссер. Но не все знают, что этот творческий человек ещё и коллекционер!

Свою квартиру он превратил в музей! Здесь много экспонатов со своей бесценной историей и реальной ценностью. Например, эта гитара принадлежала самому Брюсу Уилиссу!

Андрей Плесанов, художник, музыкант, коллекционер:

Достали гитару, кто-то взял аккорд. И тут я понял, что эта гитара должна быть у меня. Эта гитара у меня почти 20 лет. И я очень доволен и счастлив.

Эту гитару Андрей Михайлович приобрёл двадцать лет назад. Как она попала в коллекцию, наш герой уже и не помнит. Но, важно другое: этому инструменту больше ста лет!

Картины. Пожалуй, им Андрей Плесанов уделяет особое внимание.

В коллекции этого человека более полторы тысячи произведений искусства.

Здесь творения и Андрея Смоляка, и Владимира Цеслера. Но давайте познакомимся с теми, что были созданы кистью Плесанова!

Андрей Плесанов, художник, музыкант, коллекционер:

Я начал делать вот такие работы и писать на них тексты своих песен.

Чего только нет в коллекции этого человека! Даже в камнях он находит что-то удивительное!

Андрей Плесанов, художник, музыкант, коллекционер:

Иду и вижу, например, что лежит камень. Ну, как его не принести домой? Это уникально! Это половинка мозга или моллюск. Ему миллионы лет, а он очень красивый!

Бабочек Андрей Михайлович начал коллекционировать в раннем детстве!

Андрей Плесанов, художник, музыкант, коллекционер:

Эти все бабочки они покупались в коробочках. Не все, правда. Некоторых я ловил сам. Маленьких ловил. Большие – покупались. Потом коробочек этих превысило стен. Поэтому я из коробочек их вынимал, сделал ящики из дуба. Под стеклом – там поролон. И во всех комнатах у меня такие планшеты под стеклом.

Восторг вызывают и курительные трубки, которыми может похвастаться наш герой, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Андрей Плесанов, художник, музыкант, коллекционер:

Это 19 век. Такие вещи покупали только богатые, я бы сказал. Всё сделано из кости, рога.