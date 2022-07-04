Гимном этого вечера стала песня «Гудбай, Америка». У посольства США собралась огромная толпа белорусов

Новости Беларуси. За Беларусь! 4 июля белорусы пришли к американскому посольству в Минске. Накануне, в День Независимости, гражданину США хватило совести сравнить современное поколение белорусов с гитлеровскими оккупантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У cтен посольства прошел стихийный пикет. Подробности у Глеба Прокофьева.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В Минске у посольства США собралась огромная толпа белорусов. Им не безразлично будущее нашей страны, они точно в обиду не дадут нашу Беларусь. У протестующих огромное количество плакатов и государственная символика. Собравшиеся не скрывают: их возмущение связано с поздравлением с Днем Независимости Беларуси госсекретаря США Энтони Блинкена. Он высказал мнение, что белорусы не имеют возможности определять будущее своей страны, выражать свои взгляды, не опасаясь суровых репрессий. Ответ на высказывание жесткий.