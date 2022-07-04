Гимном этого вечера стала песня «Гудбай, Америка». У посольства США собралась огромная толпа белорусов
Новости Беларуси. За Беларусь! 4 июля белорусы пришли к американскому посольству в Минске. Накануне, в День Независимости, гражданину США хватило совести сравнить современное поколение белорусов с гитлеровскими оккупантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У cтен посольства прошел стихийный пикет. Подробности у Глеба Прокофьева.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
В Минске у посольства США собралась огромная толпа белорусов. Им не безразлично будущее нашей страны, они точно в обиду не дадут нашу Беларусь. У протестующих огромное количество плакатов и государственная символика. Собравшиеся не скрывают: их возмущение связано с поздравлением с Днем Независимости Беларуси госсекретаря США Энтони Блинкена. Он высказал мнение, что белорусы не имеют возможности определять будущее своей страны, выражать свои взгляды, не опасаясь суровых репрессий. Ответ на высказывание жесткий.
Глеб Прокофьев:
Гимном этого вечера стала песня «Гудбай, Америка». В то же время протестующие не забыли поздравить с Днем Независимости США. Байдену они презентовали розовый велосипед.