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Муковозчик: за важные должности в объединённой Европе сегодня борются сплошь коррупционеры

27 июня 2024 20:09
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вы думаете, у нас воруют? Не-ет, с точки зрения Европы у нас балуются. Полностью читайте здесь.

Муковозчик: за важные должности в объединённой Европе сегодня борются сплошь коррупционеры-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Нынешней еврокомиссарше Урсуле фон дер Ляйен не удалось с первого раза заручиться поддержкой глав государств Европы на свой второй срок. Не последнюю роль в этом, очевидно, сыграл двойной скандал с ковид-вакциной Pfizer. Мало того что сейчас документально подтверждено: американская вакцина оказалась небезопасной и не до конца проверенной. А на рынок была спешно выброшена, чтобы заработать на всемирном психозе побольше денег. Так еще и чиновница лично поучаствовала в распиле 70 с небольшим миллиардов евро из бюджета объединенной Европы при помощи своего же мужа на закупках той вакцины.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик

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