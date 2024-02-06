Гигин: «Украину мы должны вернуть в нормальное состояние, но она уже не будет в тех границах»

Какую роль сыграло Союзное государство в жизни Беларуси и России? Какие перспективы у интеграционного объединения и будет ли расширен состав его участников? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу « САСС уполномочен заявить ».

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления белорусского общества «Знание»:

Украину мы должны вернуть в ее нормальное состояние, но она уже не будет в тех границах. Об этом говорил и Владимир Путин, и Александр Лукашенко. Каждый президент Украины приходил с огромным шансом на мир, он шел с этой программой. Порошенко в 2014 году с какой программой шел? Он говорил, что он президент мира. Он развязал еще более кровавую войну. Зеленского избрали только потому, что он русскоязычный, работал с Россией, обещал мир. Что он сделал? Обманул своих избирателей.

Украина в любом случае не сохранится в тех границах, в которых она была в 1991 году, это признают на Западе. Сейчас речь идет, если будет мирное урегулирование, какие будут уступки со стороны Украины. Вопрос, какой будет будущая Украина. Не членом НАТО, это наша позиция. Во-вторых, мы не должны забывать, эти люди задавлены репрессиями, угрозами. Мы даем себе отчет, что на той территории, которая находится под контролем киевского режима, живут люди, симпатизирующие нашему союзу. Там те же люди, которые считают, что, если бы Украина присоединилась, как был шанс во времена Кучмы, к Союзному государству, ничего бы этого не было. Не было бы трагедии украинского народа и кризиса Украины.