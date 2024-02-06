В Министерстве здравоохранения принимали делегацию из Южного Судана

Беларусь готова к сотрудничеству и с другими странами. В эти дни Минск принимает делегацию из Южного Судана. Ее сегодня, 6 февраля, встречали в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Африканском континенте нуждаются в наших специалистах, медтехнике и опыте. Беларусь готова поделиться разработками и технологиями по разным направлениям. Южный Судан заинтересован в сотрудничестве в сфере фармакологии. Отрасль особенно чувствительна для этого государства. Практически весь объем лекарств импортируется. Кроме того, на встрече говорили и о подготовке кадров. И Беларусь готова помочь. Такой опыт для нас не новый. Сейчас в вузах по медицинским специальностям обучаются около 5 тысяч иностранных студентов, в том числе из Африки.