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Белорусский хаб на Азовском море. Вот какие планы по сотрудничеству

06 февраля 2024 13:57
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Какую роль сыграло Союзное государство в жизни Беларуси и России? Какие перспективы у интеграционного объединения и будет ли расширен состав его участников? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Белорусский хаб на Азовском море. Вот какие планы по сотрудничеству -1

Наталья Никонорова, депутат Парламентского собрания союза Беларуси и России, член Совета Федерации Федерального собрания России:
Можно не только гипотетически об этом говорить, потому что определенная заинтересованность в этом взаимодействии была высказана еще на тех встречах с главой республики и председателем правительства. В этом направлении ведется работа. Присутствие белорусских компаний на территории ДНР проявляется и в заинтересованности использования нашего порта. Думаю, в ближайшем будущем увидим конкретные результаты этой деятельности.

Подписано соглашение с «АМКОДОР». Какие еще белорусские предприятия сотрудничают с ДНР – подробности здесь.

# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Наталья Никонорова

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