Белорусский хаб на Азовском море. Вот какие планы по сотрудничеству

Какую роль сыграло Союзное государство в жизни Беларуси и России? Какие перспективы у интеграционного объединения и будет ли расширен состав его участников? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу « САСС уполномочен заявить ».

Наталья Никонорова, депутат Парламентского собрания союза Беларуси и России, член Совета Федерации Федерального собрания России:

Можно не только гипотетически об этом говорить, потому что определенная заинтересованность в этом взаимодействии была высказана еще на тех встречах с главой республики и председателем правительства. В этом направлении ведется работа. Присутствие белорусских компаний на территории ДНР проявляется и в заинтересованности использования нашего порта. Думаю, в ближайшем будущем увидим конкретные результаты этой деятельности.