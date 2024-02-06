Как девушки учатся в Минской духовной семинарии? Поговорили с преподавателем отделения церковных искусств

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с матушкой Ириной Тимошенковой. Преподавателем отделения церковных искусств Минской духовной семинарии.
В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с матушкой Ириной Тимошенковой. Преподавателем отделения церковных искусств Минской духовной семинарии.
Ирина Тимошенкова, регент, преподаватель отделения церковных искусств Минской духовной семинарии:
Девушки обучаются двум специализациям: регентской и иконописной. Девушка, оканчивающая отделение по иконописной специализации, может применить свои знания в качестве иконописца, реставратора. Ее работа будет актуальна в любом приходе Белорусской православной церкви.
На регентском отделении изучаются специфические предметы, такие как неизменяемые песнопения, гласовые пения, практика работы с хором с непосредственно церковными служебными песнопениями, у которых есть своя специфика исполнения.
Кто приходит на отделение церковных искусств?
Ирина Тимошенкова:
Разные девушки приходят. Некоторые из них ищущие, кто-то хочет окунуться в атмосферу духовного, кто-то хочет найти себя, познать основы православной веры.
Почему каждый человек должен стремиться к познанию себя через Бога и чем привлекает учащихся семинарии такое образование? Смотрите в видео.