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Как девушки учатся в Минской духовной семинарии? Поговорили с преподавателем отделения церковных искусств

06 февраля 2024 14:13
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В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с матушкой Ириной Тимошенковой. Преподавателем отделения церковных искусств Минской духовной семинарии.

Как девушки учатся в Минской духовной семинарии? Поговорили с преподавателем отделения церковных искусств-1

Ирина Тимошенкова, регент, преподаватель отделения церковных искусств Минской духовной семинарии:
Девушки обучаются двум специализациям: регентской и иконописной. Девушка, оканчивающая отделение по иконописной специализации, может применить свои знания в качестве иконописца, реставратора. Ее работа будет актуальна в любом приходе Белорусской православной церкви.

На регентском отделении изучаются специфические предметы, такие как неизменяемые песнопения, гласовые пения, практика работы с хором с непосредственно церковными служебными песнопениями, у которых есть своя специфика исполнения.

Как девушки учатся в Минской духовной семинарии? Поговорили с преподавателем отделения церковных искусств-4

Кто приходит на отделение церковных искусств?

Ирина Тимошенкова:
Разные девушки приходят. Некоторые из них ищущие, кто-то хочет окунуться в атмосферу духовного, кто-то хочет найти себя, познать основы православной веры.

Почему каждый человек должен стремиться к познанию себя через Бога и чем привлекает учащихся семинарии такое образование? Смотрите в видео.

# Религия # общество # Олег Лепешенков

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