Как девушки учатся в Минской духовной семинарии? Поговорили с преподавателем отделения церковных искусств

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с матушкой Ириной Тимошенковой. Преподавателем отделения церковных искусств Минской духовной семинарии.

Ирина Тимошенкова, регент, преподаватель отделения церковных искусств Минской духовной семинарии:

Девушки обучаются двум специализациям: регентской и иконописной. Девушка, оканчивающая отделение по иконописной специализации, может применить свои знания в качестве иконописца, реставратора. Ее работа будет актуальна в любом приходе Белорусской православной церкви.

На регентском отделении изучаются специфические предметы, такие как неизменяемые песнопения, гласовые пения, практика работы с хором с непосредственно церковными служебными песнопениями, у которых есть своя специфика исполнения.