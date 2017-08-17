«Я закаханы ў Беларусь»: летняя школа русского языка проходит для иностранцев в Гродно

Новости Беларуси. Студентов, журналистов и инженеров-иностранцев разных интересов и разных профессий объединила в Гродно летняя школа русского языка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2017 году отмечен рекорд: представители 12 стран мира выбрали Беларусь в качестве образовательной платформы. И у каждого свой путь к знаниям.

Более 50 иностранцев из 12 стран мира. В Гродно проходит летняя школа русского языка.

Это видео уже посмотрели сотни человек из разных стран. Американец Джек Фордон приехал в Беларусь изучать русский язык. Заодно снял позитивный ролик о Гродно для своего интернет-канала.

Молодой человек сейчас учится в Германии. Изучает английский, немецкий, чешский. Летняя школа для Джека – путь к давней мечте: прокачать как следует именно русский.