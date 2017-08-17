«Я закаханы ў Беларусь»: летняя школа русского языка проходит для иностранцев в Гродно
Новости Беларуси. Студентов, журналистов и инженеров-иностранцев разных интересов и разных профессий объединила в Гродно летняя школа русского языка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2017 году отмечен рекорд: представители 12 стран мира выбрали Беларусь в качестве образовательной платформы. И у каждого свой путь к знаниям.
Более 50 иностранцев из 12 стран мира. В Гродно проходит летняя школа русского языка.
Это видео уже посмотрели сотни человек из разных стран. Американец Джек Фордон приехал в Беларусь изучать русский язык. Заодно снял позитивный ролик о Гродно для своего интернет-канала.
Молодой человек сейчас учится в Германии. Изучает английский, немецкий, чешский. Летняя школа для Джека – путь к давней мечте: прокачать как следует именно русский.
Джек Фордон, участник Летней школы русского языка (США):
У нас было в университете сообщение о том, что здесь будет летняя школа русского языка. А я уже знал, что в следующем семестре я буду изучать в университете в Санкт-Петербурге. Из этого я хотел немножко улучшить русский.
Итальянец Джерардо Ченнамо, как обычно, самым первым пришел в аудиторию. Уж очень ему хочется освоить довольно сложный для иностранца русский язык. Парень увлекается спортом и планирует стать переводчиком в футбольном клубе. А там надо знать несколько языков. Говорит, в вопросе русских падежей и окончаний выручает классика.
Джерардо Ченнамо, участник Летней школы русского языка (Италия):
Толстой – моя любимая книга «Анна Каренина».
Галина Буро:
Вы ее на русском читали?
Джерардо Ченнамо:
Нет, по-итальянски. Но я надеюсь, что буду читать «Анну Каренину» по-русски тоже.
Среди учеников летней школы – поляки, японцы, французы, пакистанцы. В основном, о курсах они узнали через университеты в своих странах, с которыми дружит гродненский ВУЗ. И все же, почему именно в Беларусь едут изучать русский язык? Руководители проекта уверены: успех – в грамотно составленной программе.
Ирина Самойлова, заведующий кафедрой языковой подготовки белорусских и иностранных граждан Гродненского государственного университета имени Янки Купалы
Для иностранца Беларусь – это незнакомая страна, во всяком случае, не так знакома, как Россия. Изучая язык, они знакомятся с новой для них культурой.
И действительно, участники школы в Гродно получают немало бонусов. Новинка этого года – изучение еще и белорусского языка. Это было пожелание участников предыдущих летних школ. Кстати, иностранцы отмечают: им нравится именно мелодичное звучание нашей мовы.
Учащийся летней школы:
Я закаханы ў Беларусь.
При этом каждый день здесь приправлен белорусским колоритом: экскурсии по музеям, изучение национальной кухни и старинной архитектуры. А пока мы снимали этот сюжет, снимали и нас. Джек Фордон готовит очередной ролик о белорусской жизни. В этот раз, с участием нашей съемочной группы.