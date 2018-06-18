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Гибкая система велопроката и понижение бордюров. О создании условий для занятий спортом говорили в Минске

18 июня 2018 12:12
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Новости Беларуси. Развитие спорта в белорусской столице должно быть на более высоком уровне. Об этом сегодня, 18 июня, в Минском горисполкоме заявила глава Администрации Президента.

Гибкая система велопроката и понижение бордюров. О создании условий для занятий спортом говорили в Минске-1

Речь шла о том, чтобы создать все необходимые условия для занятий физкультурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Кочанова подчеркнула, что спортивный потенциал у города высокий, но нет желаемых достижений на крупных соревнованиях.

Отметим, что сегодня в Минске есть около 250 площадок для любителей здорового образа жизни, развитая велосеть и более 30 пунктов проката велосипедов. Но, как показывает практика, пока что этого недостаточно.

Гибкая система велопроката и понижение бордюров. О создании условий для занятий спортом говорили в Минске-4

Сергей Фурманов, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Сегодня есть несколько предложений. Смысл одного из предложений такой: человек в одном месте города берет велосипед, проезжает необходимое ему расстояние, в другом месте оставляет и на этом свой маршрут свой завершает. Если ему нужно поехать в другое место, таким же принципом он и будет действовать.

Чем больше будет эта сеть, тем больше людей мы сможем привлечь к велоспорту и здоровому образу жизни.

Ежегодно у нас проводятся мероприятия по понижению бордюров, чтобы наши улицы стали доступными – не только центральные улицы.

Гибкая система велопроката и понижение бордюров. О создании условий для занятий спортом говорили в Минске-7

Также в мэрии обсудили и ряд других вопросов. Один из них – долгострои. Сейчас в Минске более 600 таких объектов. И в 2018 году, по поручению главы государства, они должны быть введены в эксплуатацию.

Гибкая система велопроката и понижение бордюров. О создании условий для занятий спортом говорили в Минске-10

Гибкая система велопроката и понижение бордюров. О создании условий для занятий спортом говорили в Минске-12

# Государственная политика в области спорта # общество # Сергей Фурманов # Фотофакт

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