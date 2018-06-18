Гибкая система велопроката и понижение бордюров. О создании условий для занятий спортом говорили в Минске

Новости Беларуси. Развитие спорта в белорусской столице должно быть на более высоком уровне. Об этом сегодня, 18 июня, в Минском горисполкоме заявила глава Администрации Президента.

Речь шла о том, чтобы создать все необходимые условия для занятий физкультурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Кочанова подчеркнула, что спортивный потенциал у города высокий, но нет желаемых достижений на крупных соревнованиях. Отметим, что сегодня в Минске есть около 250 площадок для любителей здорового образа жизни, развитая велосеть и более 30 пунктов проката велосипедов. Но, как показывает практика, пока что этого недостаточно.

Сергей Фурманов, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Сегодня есть несколько предложений. Смысл одного из предложений такой: человек в одном месте города берет велосипед, проезжает необходимое ему расстояние, в другом месте оставляет и на этом свой маршрут свой завершает. Если ему нужно поехать в другое место, таким же принципом он и будет действовать. Чем больше будет эта сеть, тем больше людей мы сможем привлечь к велоспорту и здоровому образу жизни. Ежегодно у нас проводятся мероприятия по понижению бордюров, чтобы наши улицы стали доступными – не только центральные улицы.