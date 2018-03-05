Представители Администрации Президента проведут приём граждан в Дрогичине, Жлобине и Чаусах

Новости Беларуси. Нынешняя неделя будет одной из самых непродолжительных по количеству рабочих дней в году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем, в канун 8 марта с проблемами сразу трех регионов Беларуси ознакомятся представители Администрации Президента. Личные приемы граждан пройдут в Дрогичине, Жлобине и Чаусах. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в исполкоме.