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Представители Администрации Президента проведут приём граждан в Дрогичине, Жлобине и Чаусах

05 марта 2018 08:26
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Новости Беларуси. Нынешняя неделя будет одной из самых непродолжительных по количеству рабочих дней в году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Администрации Президента проведут приём граждан в Дрогичине, Жлобине и Чаусах-1

Вместе с тем, в канун 8 марта с проблемами сразу трех регионов Беларуси ознакомятся представители Администрации Президента. Личные приемы граждан пройдут в Дрогичине, Жлобине и Чаусах. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в исполкоме.

# общество # Прием граждан # Фотофакт

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