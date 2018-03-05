На уборку снега в Беларуси вышли более 40 тысяч человек, задействованы и военные

Новости Беларуси. Тема погоды задает тон не только коммунальным службам, но и всем белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Могилев, Минск и Витебская область – местами сугробы достигают более полуметра. По прогнозам синоптиков
5 марта осадки пройдут лишь по востоку страны.
Тем временем уборка снега продолжается. Все силы накануне бросили коммунальщики, задействована и техника. Помогать вышли и жители городов. Только в Минске более 40 тысяч человек. Привлекались студенты, а также военнослужащие Минобороны и внутренних войск МВД. Улицы и дворы расчищали сотни бойцов, свободных от службы. Трудились в две смены, причем в разных уголках страны.