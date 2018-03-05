На уборку снега в Беларуси вышли более 40 тысяч человек, задействованы и военные

Новости Беларуси. Тема погоды задает тон не только коммунальным службам, но и всем белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилев, Минск и Витебская область – местами сугробы достигают более полуметра. По прогнозам синоптиков