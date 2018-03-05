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На уборку снега в Беларуси вышли более 40 тысяч человек, задействованы и военные

05 марта 2018 09:00
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Новости Беларуси. Тема погоды задает тон не только коммунальным службам, но и всем белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Могилев, Минск и Витебская область – местами сугробы достигают более полуметра. По прогнозам синоптиков

5 марта осадки пройдут лишь по востоку страны.

На уборку снега в Беларуси вышли более 40 тысяч человек, задействованы и военные-1

Тем временем уборка снега продолжается. Все силы накануне бросили коммунальщики, задействована и техника. Помогать вышли и жители городов. Только в Минске более 40 тысяч человек. Привлекались студенты, а также военнослужащие Минобороны и внутренних войск МВД. Улицы и дворы расчищали сотни бойцов, свободных от службы. Трудились в две смены, причем в разных уголках страны.

На уборку снега в Беларуси вышли более 40 тысяч человек, задействованы и военные-4

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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