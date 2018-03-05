Концепция развития велодвижения в Беларуси. В чём её суть – разбираемся с экспертами

Уже больше года в нашей стране решается судьба велосипедов и велосипедистов. И вот, наконец, выбрана единая стратегия – создана и утверждена на самом высоком уровне национальная концепция развития велосипедного движения. А до 28 февраля своё видение развития этого движения должны были представить облисполкомы.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель правления Общественного объединения «Минское велосипедное общество» – Павел Горбунов и заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь – Сергей Леончик.
Как возникла идея создания концепции развития велосипедного движения?
Сергей Леончик, заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Концепция, действительно, это нужная вещь, потому что в нашей стране большое внимание уделяется спортивному образу жизни, безопасности дорожного движения. И поэтому на государственном уровне было принято решение, что нужно создать такую концепцию, которая будет таким началом для развития региональных, областных программ развития велосипедного движения.
Опирались на европейский опыт либо учитывали просто мнения велосипедистов, мнения Госавтоинспекции?
Павел Горбунов, председатель правления Общественного объединения «Минское велосипедное общество»:
Скорее и то, и другое было. Учитывали мнения велосипедистов, мы были как общественная организация, были в рабочей группе для её создания, и в то же время мы смотрели на тренды, которые будут доминировать в Беларуси, на то, что появятся электровелосипеды. Об этом можно уже сейчас думать.
Какая цель и суть концепции?
Сергей Леончик:
Мы своей концепцией попытались охватить все аспекты, потому что для Министерства транспорта, в первую очередь, важна безопасность дорожного движения, потому что, к сожалению, у нас большое количество велосипедистов гибнет на дорогах. На комиссии безопасности дорожного движения рассматривался этот вопрос. И также мы подхватили инициативу местных властей, регионов, общественных организаций, Министерства спорта и туризма, образования. Она насыщена всеми актуальными вопросами, тенденциями, которые сегодня волнуют общество и велолюбителей.
Пунктов в концепции много, есть к чему стремиться. С чего вы будете начинать? Какие первые этапы?
Сергей Леончик:
Первые этапы – это регион, каждая область, каждый населённый пункт, администрация каждого населённого пункта должна посмотреть эту концепцию и, во-первых, доработать свои какие-то региональные планы развития территории, добавив туда раздел "велосипедное движение". Также будут разработаны планы мероприятий в каждой области и в городе Минске отдельно по легализации этой концепции, по планированию маршрутов, по обеспечению безопасности, по другим общественным мероприятиям.
Кому можно обратиться велосипедистам для того, чтобы предложить какое-либо решение в городе Минске? Есть ли какие-либо нововведения в велосипедном движении?
Подробности – в видеоматериале.