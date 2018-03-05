Концепция развития велодвижения в Беларуси. В чём её суть – разбираемся с экспертами

Сергей Леончик, заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь: Концепция, действительно, это нужная вещь, потому что в нашей стране большое внимание уделяется спортивному образу жизни, безопасности дорожного движения. И поэтому на государственном уровне было принято решение, что нужно создать такую концепцию, которая будет таким началом для развития региональных, областных программ развития велосипедного движения.

Уже больше года в нашей стране решается судьба велосипедов и велосипедистов. И вот, наконец, выбрана единая стратегия – создана и утверждена на самом высоком уровне национальная концепция развития велосипедного движения. А до 28 февраля своё видение развития этого движения должны были представить облисполкомы.

Опирались на европейский опыт либо учитывали просто мнения велосипедистов, мнения Госавтоинспекции?

Павел Горбунов, председатель правления Общественного объединения «Минское велосипедное общество»:

Скорее и то, и другое было. Учитывали мнения велосипедистов, мы были как общественная организация, были в рабочей группе для её создания, и в то же время мы смотрели на тренды, которые будут доминировать в Беларуси, на то, что появятся электровелосипеды. Об этом можно уже сейчас думать.

Какая цель и суть концепции?

Сергей Леончик:

Мы своей концепцией попытались охватить все аспекты, потому что для Министерства транспорта, в первую очередь, важна безопасность дорожного движения, потому что, к сожалению, у нас большое количество велосипедистов гибнет на дорогах. На комиссии безопасности дорожного движения рассматривался этот вопрос. И также мы подхватили инициативу местных властей, регионов, общественных организаций, Министерства спорта и туризма, образования. Она насыщена всеми актуальными вопросами, тенденциями, которые сегодня волнуют общество и велолюбителей.

Пунктов в концепции много, есть к чему стремиться. С чего вы будете начинать? Какие первые этапы?

Сергей Леончик:

Первые этапы – это регион, каждая область, каждый населённый пункт, администрация каждого населённого пункта должна посмотреть эту концепцию и, во-первых, доработать свои какие-то региональные планы развития территории, добавив туда раздел "велосипедное движение". Также будут разработаны планы мероприятий в каждой области и в городе Минске отдельно по легализации этой концепции, по планированию маршрутов, по обеспечению безопасности, по другим общественным мероприятиям.

Кому можно обратиться велосипедистам для того, чтобы предложить какое-либо решение в городе Минске? Есть ли какие-либо нововведения в велосипедном движении?

Подробности – в видеоматериале.