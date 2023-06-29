Прямой эфир

В Полоцке прошёл заплыв спасателей в память о героизме предков

29 июня 2023 12:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По маршруту победителей. Витебские спасатели переплыли Западную Двину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 сотрудника МЧС повторили водный путь защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. 3 июля 1944-го столько же бойцов 158-го гвардейского стрелкового полка сумели удержать наступление врага, вплавь перебравшись на правый берег бурной реки. Сегодня спасателям нужно было преодолеть дистанцию в 350 метров.

В Полоцке прошёл заплыв спасателей в память о героизме предков-1

Потомки победителей переплывали с левого на правый берег – как раз в том месте, где 79 лет назад шли ожесточенные бои за единственный оставшийся в Полоцке мост. Жители древнего города помнят бессмертный подвиг гвардейцев. Ведь благодаря их смелости уже 4 июля 1944-го Полоцк был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

В Полоцке прошёл заплыв спасателей в память о героизме предков-4

Владимир Барановский, начальник части Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:
Как представишь, что очень страшно. Война – это все непередаваемо. Особенно если это, конечно, были, скорее всего, молодые парни. Ну, с трепетом, с переживанием. Тяжело было, скорее всего. Не то что нам, сейчас мирное небо и время.

В Полоцке прошёл заплыв спасателей в память о героизме предков-7

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
Мы показываем, что во благо своей земли, во благо своей отчизны, родины надо жертвовать не только интересами и своим временем, но, если понадобится, жизнью.

В Полоцке прошёл заплыв спасателей в память о героизме предков-10

Участников заплыва наградили медалями. К слову, накануне Дня Независимости 15 спасателям Витебской области вручили государственные награды «За безупречную службу».

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Мелешкин # Владимир Барановский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Роман Головченко вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов страны
29 июня 2023 12:00

Роман Головченко вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов страны

«Белавиа» начнет выполнять прямые рейсы в Индию из Минска в августе
29 июня 2023 11:56

«Белавиа» начнет выполнять прямые рейсы в Индию из Минска в августе

«Во что они превратили наш двор?» Жители Минска возмущаются из-за вырубки деревьев
29 июня 2023 11:29

«Во что они превратили наш двор?» Жители Минска возмущаются из-за вырубки деревьев