В Полоцке прошёл заплыв спасателей в память о героизме предков

Новости Беларуси. По маршруту победителей. Витебские спасатели переплыли Западную Двину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 сотрудника МЧС повторили водный путь защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. 3 июля 1944-го столько же бойцов 158-го гвардейского стрелкового полка сумели удержать наступление врага, вплавь перебравшись на правый берег бурной реки. Сегодня спасателям нужно было преодолеть дистанцию в 350 метров.

Потомки победителей переплывали с левого на правый берег – как раз в том месте, где 79 лет назад шли ожесточенные бои за единственный оставшийся в Полоцке мост. Жители древнего города помнят бессмертный подвиг гвардейцев. Ведь благодаря их смелости уже 4 июля 1944-го Полоцк был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Владимир Барановский, начальник части Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Как представишь, что очень страшно. Война – это все непередаваемо. Особенно если это, конечно, были, скорее всего, молодые парни. Ну, с трепетом, с переживанием. Тяжело было, скорее всего. Не то что нам, сейчас мирное небо и время.

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:

Мы показываем, что во благо своей земли, во благо своей отчизны, родины надо жертвовать не только интересами и своим временем, но, если понадобится, жизнью.