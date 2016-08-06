Герои из Могилевской области: в Беларуси появился первый экипаж комбайнеров, намолотивший 3 тысячи тонн зерна

Новости Беларуси. В Беларуси появился первый экипаж комбайнеров, который намолотил три тысячи тонн зерна. Герои – из Могилевской области. Впрочем, в последние дни погода помогает аграриям во всех регионах. Уже с полей республики собрано около 4,5 миллионов тонн хлеба.

Тандем Виктора Якутина и Кирилла Волкова образовался только в 2016 году. Раньше вместе никогда не работали. Для молодого помощника комбайнера нынешняя жатва и вовсе дебютная. Выпускник Белорусской сельхозакадемии теперь изучает агрономическую науку на практике.

Кирилл Волков, помощник комбайнера ОАО «Александрийское»:

Всегда подскажет, поможет, сам выбежит с кабины – сегмент поменять. Пока выгружаемся, меняем. Темпы надо, быстрее все время. Чтобы не обогнали.

Работать приходится много. Если нет дождей, как выходят в поле в шесть утра, так и работают до полуночи. Урожай есть, остается только качественно и оперативно его убрать.

Виктор Якутин, комбайнер ОАО «Александрийское»:

Созрел очень крупный колос. Если его передержать, то он в этом месте отламывается и все.

Этот экипаж стал первым в стране, кому покорился рубеж в три тысячи тонн зерна. Напарники сработались, урожайность хорошая, техника не подводит.

Кирилл Волков, помощник комбайнера ОАО «Александрийское»:

Жатка 7,5 метров. Производительность его в день, если хорошая погода, то может молотить до 300 тонн.

В отличие от Кирилла, у Виктора Якутина колоссальный опыт работы в поле. Нынешняя уборочная для него уже 37 по счету. Он еще застал советские комбайны СК-4.

Виктор Якутин, комбайнер ОАО «Александрийское»:

Старики все помнят. Кабины не было, козырек висел. В очках надо было ехать, в респираторе. Представьте, все это поднималось. Домой приходили – только глаза блестели и зубы.

Еще бы недельку без дождей, и зерно в хозяйстве будет убрано, – говорят напарники. Там, глядишь, и на пять тысяч тонн можно замахнуться. Урожайность в «Александрийском» нынче высокая – около 80 центнеров с гектара. Это заметно выше, чем в целом по стране.

Всего белорусские аграрии уже собрали около 4,5 миллионов тонн зерна. Обмолочено более половины всех площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.