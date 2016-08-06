Сердечно-сосудистые заболевания в Беларуси: количество болеющих, причины и методы борьбы

Новости Беларуси. Наука на службе здоровью. Почти 2,5 миллиона белорусов сегодня подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Это четверть всего населения страны. Кроме того, болезни системы кровообращения – наиболее частая причина смерти и не только в Беларуси. Такая тенденция наблюдается во всем мире. Ежегодно по этой причине умирает более 17 миллионов человек. В связи с этим в стране остро стоит проблема профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня мало многое запретить. Важно поменять стереотипы, – утверждают врачи.

Заболевания сердца – бич нашего времени. Ежегодно в мире по этой причине умирает более 17 миллионов человек. А ведь предупредить болезни сердца не так сложно. Правильное питание, отказ от курения и злоупотребления алкоголя. Простой рецепт здоровья, которому сегодня следуют не все.

Александр Мрочек, директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Все мы прекрасно знаем, что плохо курить, плохо употреблять алкоголь, плохо мало двигаться. Нужно мотивировать население на это. Одними запретительными мерами, как показал опыт многих стран, в том числе и нашей, большого успеха не добьешься.

А ведь мода на курение и распитие алкоголя пришла к нам с больших экранов. «Золотой век» табачной промышленности стартовал именно в 40-е и 50-е годы, когда сигареты стали неотъемлемой частью имиджа знаменитых актеров. Без конца дымит Чаплин, элегантно потягивает Аль Пачино. А вот и знаменитая Мерлин, не стесняясь, пьет крепленое.

А сегодня с нездоровой модой борются. Пропаганда ЗОЖ повсюду. Это и всевозможные антитабачные акции, и программы о вреде алкоголя. Стереотипы, казалось бы, должны быть стерты. Но статистика говорит об обратном: в Беларуси курит более 50% мужчин.

Ольга Нижникова, врач-рентгенолог Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Если человек длительно не соблюдает принципы здорового образа жизни, не занимается здоровыми физическими упражнениями, это все в значительной степени повышает риски развития ишемической болезни сердца.

Сегодня мало запретить – надо мотивировать. Свой метод профилактики сердечно-сосудистых заболеваний разработали гомельские химики. Для спортсменов и некурящих здесь предусмотрены не только почет и уважение, но и ощутимая прибавка к заработку.

Андрей Кабзар, начальник хозяйственного отдела ОАО «Гомельский химический завод»:

Так и так планировал бросить курить, а когда узнал, что здесь еще и прибавка к зарплате, то, естественно, это меня больше стимулировало и сподвигло, чтобы я в конце концов с этой вредной привычкой покончил раз и навсегда.

А вот небольшая математика: операция на сердце в Беларуси стоит от 2 до 7 тысяч долларов. И мы за это не платим. В Германии, например, десятки тысяч из собственного кошелька немца.

Андрей Зацепин, врач, рентгенэндоваскулярный хирург Республиканског научно-практического центра «Кардиология»:

Если не учитывать стоимость самой услуги в качестве врача, только инструментарий обходится от 2 до 5 тысяч.

Сегодня от сердечно-сосудистых заболеваний страдает почти 2,5 миллиона белорусов. Сократить эту цифру можно и в разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.