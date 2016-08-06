Прямой эфир

Почему в Сухарево расширяется промзона? – комментарии администрации Фрунзенского района Минска

06 августа 2016 16:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Тему этого выпуска предложили нам вы – наши зрители. В адрес редакции поступили многочисленные звонки и обращения от жителей Фрунзенского района. Люди очень обеспокоены тем, что в одном из самых больших микрорайонов  буквально под их окнами началось строительство промышленного предприятия.

Что это за завод? Почему он появляется именно там? Что будет выпускать и насколько все это безопасно? За комментариями ведущий программы отправился в администрацию Фрунзенского района и встретился с человеком,  который курирует эти вопросы. Разъяснения дал Максим Лебедев, заместитель начальника управления архитектуры и строительства администрации Фрунзенского района Минска.

# общество # План застройки Минска и Минской области # Максим Лебедев

Другие новости рубрики

Все новости
Погода в Беларуси: из-за ненастья в ближайшую ночь объявлен оранжевый уровень опасности
06 августа 2016 13:21

Погода в Беларуси: из-за ненастья в ближайшую ночь объявлен оранжевый уровень опасности

Минск передал Рио «Эстафету помощи»: 6 августа в столице прошел благотворительный забег
06 августа 2016 10:45

Минск передал Рио «Эстафету помощи»: 6 августа в столице прошел благотворительный забег

Железнодорожные войска Беларуси 6 августа отмечают профессиональный праздник
06 августа 2016 10:32

Железнодорожные войска Беларуси 6 августа отмечают профессиональный праздник