Почему в Сухарево расширяется промзона? – комментарии администрации Фрунзенского района Минска

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Тему этого выпуска предложили нам вы – наши зрители. В адрес редакции поступили многочисленные звонки и обращения от жителей Фрунзенского района. Люди очень обеспокоены тем, что в одном из самых больших микрорайонов буквально под их окнами началось строительство промышленного предприятия.

Что это за завод? Почему он появляется именно там? Что будет выпускать и насколько все это безопасно? За комментариями ведущий программы отправился в администрацию Фрунзенского района и встретился с человеком, который курирует эти вопросы. Разъяснения дал Максим Лебедев, заместитель начальника управления архитектуры и строительства администрации Фрунзенского района Минска.